Marine Le Pen : quel rôle si Jordan Bardella devient Premier ministre ?

Ce dimanche, Marine Le Pen, déjà réélue aux législatives, espère que son parti va obtenir la majorité absolue grâce aux résultats du scrutin, ouvrant les portes de Matignon à Jordan Bardella. Dans un tel scénario, la députée sait précisément quelle sera sa mission.

13:55 - Emmanuel Macron en train de préparer un "coup d'Etat administratif" ? L'accusation de Marine Le Pen Marine Le Pen soupçonne le président de mettre en place un "coup d'Etat administratif" en favorisant des nominations express à différents postes clés d'État : "Le président de la République envisagerait de nommer le directeur général de la police nationale, alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO et le directeur de la gendarmerie nationale et des dizaines de préfets, et toute une série de gens dont l'objectif serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays", a-t-elle dénoncé. "Quand vous voulez contrer le résultat des élections en nommant des gens à vous pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent, moi j'appelle ça un coup d'État administratif. J'espère que ceci relève uniquement de la rumeur, ce qui est possible", a nuancé la leader RN. Suite à ses propos, Marine Le Pen aurait été appelée par l'Elysée au "sang-froid" et à "la mesure".

Ce dimanche alors que les électeurs retournent aux urnes, Marine Le Pen va regarder de près les résultats de son parti dans l'Hexagone. Elle a, en effet, déjà été réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 58,04% des voix et 34,71% des inscrits, arrivant largement devant Samir Laal, investie par le Nouveau Front populaire (26,05% des suffrages exprimés). C'est la première fois que la députée n'a pas besoin d'aller au second tour. Dans le camp RN, 38 autres candidats ont réussi la même prouesse.

Cette victoire n'était qu'une partie de l'objectif de Marine Le Pen. Elle souhaite surtout que ce dimanche son parti obtienne la majorité absolue. Pour ce second tour, le RN est parvenu à se qualifier dans 485 circonscriptions sur 577, dont 258 où il s'est hissé en tête. Dans 141 de ces circonscriptions, le candidat RN dispose d'une belle avance avec plus de 40% des suffrages exprimés au premier tour.

Néanmoins, selon les sondages publiés avant la période de réserve du 5 juillet minuit, comme la projection ci-dessous, c'est le RN qui devrait obtenir le plus de sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin, probablement plus de 200. Viendrait ensuite le Nouveau Front populaire avec plus de 100 sièges et en troisième position, la majorité présidentielle qui peinerait à atteindre le cap des 100 sièges. Cependant, ces sondages représentent les tendances données à un moment précis.

Ceci étant, la chef de file RN a une stratégie en tête comme elle l'a confié à France Inter le 2 juillet. "À partir du moment où nous avons, par exemple, 270 députés, il nous en faut 19 de plus. On va aller voir les autres et on va leur dire : 'Est-ce que vous êtes prêts à participer avec nous à une nouvelle majorité pour une nouvelle politique, oui ou non ? Est-ce que vous êtes prêts à voter la confiance ? Est-ce que vous êtes prêts à voter le budget ?' ". Elle veut donc encore y croire.

Marine Le Pen députée mais pas ministre

Si Jordan Bardella parvenait à être nommé Premier ministre, Marine Le Pen souhaite pour sa part devenir "présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale", comme elle l'a confié le 2 juillet sur France Inter. "Je ne serai pas du tout une Première ministre bis", a-t-elle assuré. "Il sera demain totalement libre de la manière dont il mène le gouvernement", a-t-elle précisé.

Un rôle qui lui conviendrait bien, assurant qu'elle ne sera "absolument pas sous l'autorité" de Jordan Bardella mais que "le fait que la présidente du groupe et le Premier ministre soient extrêmement proches politiquement est plutôt une bonne nouvelle", a-t-elle déclaré auprès du journal Le Monde. Elle ne vise pas non plus la présidence de l'Assemblée nationale.

Marine Le Pen veut surtout garder du temps pour préparer la présidentielle de 2027 et ne tend donc pas à rentrer au gouvernement : "Etre ministre ne me permet pas de continuer à travailler ma stature présidentielle". La députée avait aussi affirmé, au lendemain des élections européennes, travailler avec Jordan Bardella "dans le cadre d'un couple exécutif". "Moi vers la présidence de la République, lui vers Matignon, il n'y a aucune raison de changer cela", avait-elle déclaré. Elle espère d'ailleurs qu'une élection présidentielle aura lieu "le plus vite possible" : "Si Emmanuel Macron décide de démissionner nous partirons dans cette bataille présidentielle avec beaucoup d'enthousiasme", a assuré Marine Le Pen auprès de France Inter. Elle avait estimé, avant le premier tour, que c'était la seule solution qu'il resterait au président "pour sortir potentiellement d'une crise politique", même si ce dernier a exclu cette possibilité.

