Macron "prêt" à "entrer en guerre" ? Ses annonces vues d'un mauvais œil par la Russie et l'opposition

L'annonce par Emmanuel Macron de la fourniture d'avions de chasse a créé l'indignation dans les autres partis. Pour les leaders de l'opposition, cela représente un important franchi par Paris dans son soutien à l'Ukraine.

En annonçant que la France va livrer à l'Ukraine des Mirage 2000-5, Emmanuel Macron a créé la surprise et fait franchir un pas important au soutien militaire apporté par Paris à Kiev face à l'invasion russe. À seulement trois jours des élections européennes, le chef de l'État a suscité l'incompréhension des oppositions avec ses déclarations sur le soutien de la France à l'Ukraine, lors de son entretien aux 20H de TF1 et France 2, dans la soirée du jeudi 6 juin. En plus des avions de combat, le président la République a ajouté que la France assurera la formation des pilotes de Kiev, sur le sol français. Une formation par Paris, toujours sur le territoire national, d'une nouvelle brigade légère de 4 500 hommes qui sera équipée de matériels français a également été annoncée. Pour Emmanuel Macron, " il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet ".

"Nouvelle déclaration indécente du président de la République ", a réagi le président des Républicains sur X, Eric Ciotti, avant d'ajouter : " Emmanuel Macron ne dégèlera pas la campagne électorale de son camp en jouant avec le feu de la guerre. " " Le président de la République annonce, sans débat avec le Parlement, accroître notre présence en Ukraine. Il prend le risque, seul, de faire entrer la France en guerre contre la Russie ", a de son côté commenté Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français.

Une "envie d'une guerre"

Marine Le Pen a dénoncé "qu'il en fasse ainsi la publicité". "Après tout, aider l'Ukraine bien entendu, mais venir exposer de manière extrêmement précise le nombre de matériels, c'est je pense, mettre la France et ceux qui interviennent en danger", s'est-elle alarmée. Elle a suspecté Emmanuel Macron d'avoir "envie d'une guerre". "Il fait tout pour essayer d'aggraver la pression qui pourrait entraîner demain une escalade", a-t-elle assuré.

La Russie réagit

Les déclarations du président Emmanuel Macron sur un soutien militaire renforcé à l'Ukraine montrent que la France est "prête à participer directement au conflit", a affirmé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Disons que M. Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire", a-t-il déclaré. Il a qualifié les déclarations du président français d'"extrêmement provocatrices, accroissant les tensions sur le continent et n'apportant rien de positif".