Les origines de Jordan Bardella, un récit politique qui exclut une partie de sa famille

Le président du RN met en avant l'histoire de ses grands-parents italiens, sans évoquer un ancêtre algérien. Ce descendant d'immigrés construit un récit qui sert son discours politique.

Qui aurait pu penser il y a quelques années qu'un vingtenaire, à l'expérience politique et de travail somme toute assez limitée, pourrait être considérée comme une option sérieuse pour gouverner la France ? La popularité de Jordan Bardella auprès des militants RN et auprès des sympathisants d'extrême droite a permis au jeune homme de devenir rapidement une figure politique de premier plan, et la victoire écrasante du Rassemblement national aux dernières européennes ont fini de faire de lui une pilier de la vie publique.

Jordan Bardella semble désormais être destiné à marquer la vie politique française pendant longtemps. A seulement 28 ans, le président du Rassemblement national peut miser sur une carrière de plusieurs décennies, tant son leadership sur le parti d'extrême droite français apparaît aujourd'hui comme à la fois assuré et très peu contesté. Qu'il devienne ou non Premier ministre en juillet, il incarne sans conteste le renouveau de la formation créée et dirigée par les Le Pen pendant plus de 40 ans. Et ce n'est pas rien, le jeune homme a des origines étrangères qu'il revendique et sur lesquelles il s'appuie pour parler intégration, identité et immigration.

Une jeunesse dans le "9-3"

D'ailleurs, Jordan Bardella, habitué des réseaux sociaux et de la mise en scène de son image sur Tik Tok, aime parler de lui et son parcours. Le jeune homme a même rédigé une autobiographie qui doit paraître en septembre 2024, dans laquelle il aborde des sujets très personnels et évoque sa famille. Il a également déjà enregistré plusieurs séquences de l'émission Ambition Intime de Karine Le Marchand, qui sera diffusée sur M6 dans quelques mois, sauf si l'agenda politique change et qu'il préfère que soit différée ce moment télévisuel qui lui est consacré, à lui et à ses proches. Le patron de l'extrême droite, si jeune et inexpérimenté soit-il, a semble-t-il l'intention de faire de son passé familial un élément de communication.

Car si Jordan Bardella est né en septembre 1995 à Drancy, en banlieue parisienne, ce n'est pas le cas d'une partie de sa famille et notamment de ses parents. Sa mère, Luisa Bertelli-Mota, est née en 1962 près de Turin, de parents italiens, Severino Bertelli-Motta et Iolanda Benedetto. Les deux grands-parents maternels de Jordan Bardella ont vécu à Nichelino avant d'émigrer en banlieue parisienne en 1963.

Le père du patron du RN est lui-même d'origine italienne et franco-algérienne, selon les informations de Jeune Afrique. Sa grand-mère paternelle est en effet la fille d'un Algérien de Kabylie, Mohand Séghir Mada, né à Guendouz. Cet homme s'est installé en France dans les années 1930 à Villeurbanne, en banlieue de Lyon, pour travailler dans l'industrie du textile et du bâtiment.

Des origines italiennes mises en avant

Avec l'histoire de sa famille, Jordan Bardella a tissé depuis quelques années un narratif bien travaillé sur ses origines italiennes. "Je suis venu d'ailleurs, devenu d'ici", lance-t-il désormais à la tribune de ses meetings, bien qu'il ait passé l'intégralité de sa jeunesse et de sa jeune vie d'adulte en Seine-Saint-Denis. Et le natif de Drancy d'ajouter, comme s'il avait lui-même immigré en France avec une volonté d'assimilation : "J'ai fait l'effort républicain".

Le couplet est d'ailleurs vite trouvé pour celui qui a donc trois grands-parents sur quatre nés en Italie : "Je suis à 75% italien", répète-t-il à l'envi, dans les réunions publiques ou sur les plateaux de télévision. Et de marteler que le RN, comme le FN avant lui, a pour slogan "La France ça se mérite, où ça s'hérite". Comprendre : ma famille et mes grands-parents se sont intégrés par le travail en France et par leur volonté de se fondre dans la culture française. L'histoire ne dit pas, en revanche, ce que pensaient ses grands-parents qui pouvaient lire sur les affiches de Jean-Marie Le Pen, dans les années 1980 "1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop !"

Une discrétion notable sur son arrière grand-père algérien

L'histoire ne dit pas non plus pourquoi Jordan Bardella est très discret sur ses lointaines origines algériennes. Peut-être parce que l'extrême droite n'est pas des plus disposées à la bienveillance à l'égard de la population immigrée venue d'Algérie. En juillet 2023, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, fervente défenseure d'une union de l'extrême droite, avait d'ailleurs ces mots en meeting : "42% des Algériens n'ont aucune activité en France et ils représentent la première nationalité étrangère en prison. Nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie !"

Les origines directes de Jordan Bardella sont bien moins originales qu'il veut le faire croire. Le leader du RN a donc grandi à Drancy, une commune de la Seine-Saint-Denis. Il y commence sa scolarité avant de poursuivre des études à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, bien qu'il ne termine pas son cursus universitaire, préférant se consacrer pleinement au militantisme politique​. Très vite repéré par Marine Le Pen, il va connaître une ascension fulgurante.

Une ascension éclair à l'extrême droite

Le jeune homme a adhéré au Front National en 2012, à seulement 16 ans. Un engagement très précoce témoigne de ses convictions très identitaires, alors que le parti de Marine Le Pen n'a alors aucune expérience parlementaire de poids ni les galons de notabilité actuelle. Jordan Bardella gravit rapidement les échelons du parti : en 2015, il devient assistant parlementaire, en 2017 il est nommé porte-parole du FN, et en 2018, il dirige Génération Nation, la branche jeunesse du RN​.

Le jeune homme rencontre à la même époque Kerridwen Chatillon, la fille du sulfureux conseiller du RN Frédéric Chatillon, puis Nolwenn Olivier, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, avec laquelle il était en couple jusqu'à très récemment. Une relation qui souligne ses liens étroits, en coulisses, avec la famille fondatrice du RN.

En 2019, à seulement 23 ans, Jordan Bardella conduit la liste du RN aux élections européennes et est élu député européen. Sa campagne le propulse sur le devant de la scène politique. En 2021, il est nommé président par intérim du RN par Marine Le Pen, puis élu président du parti en 2022, succédant officiellement à Marine Le Pen.