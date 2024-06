Nolwenn Olivier : la compagne de Jordan Bardella lui a-t-elle ouvert les portes du clan Le Pen ?

Nolwenn Olivier et Jordan Bardella font l'objet de nombreuses rumeurs depuis que leur couple s'est formé en 2020. Jusqu'à celles de rupture survenues en marge des élections...

Le manoir de Montretout, ancré dans les hauts de Saint-Cloud, est sans doute le plus beau symbole de la saga du clan Le Pen depuis plus de 45 ans. C'est en ces murs qu'un monstre politique est né en la personne de Jean-Marie Le Pen et que ses filles ont grandi. C'est aussi là, dans le secret, que se sont nouées bon nombre d'intrigues et de ruptures familiales, jusqu'à celles qui ont encore lieu aujourd'hui.

Car la rumeur courre depuis début juin : Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, et sa compagne Nolwenn Olivier, qui étaient installés à Montretout, auraient mis fin à leur belle histoire d'amour. Une annonce de rupture aussi brutale que la victoire du RN lors des élections européennes au même moment ou presque, alors que la relation du couple, entamée en 2020, semblait solide. Si Nolwenn Olivier comme Jordan Bardella sont deux adeptes des réseaux sociaux, où ils ont d'ailleurs pu se montrer à de rares occasions, aucun détail sur leur vie privée n'est venu confirmer ou infirmer ces bruits de couloir, relayés dans la presse people.

Nolwenn Olivier, un lien de Bardella avec le clan Le Pen

Mais une chose est sure : Nolwenn Olivier aura, dans l'ombre, accompagné l'ascension de Jordan Bardella en politique et peut-être même au sein du clan Le Pen. Un clan fermé, où seuls les membres de la famille auront réussi (parfois pour un temps seulement) à se faire une place. Car Nolwenn Olivier est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, fille de Marie-Caroline Le Pen et la nièce de Marine Le Pen. Encore étudiante au moment de sa rencontre avec l'ambitieux Jordan Bardella, elle a participé dès les municipales de 2020 à la campagne de sa mère, candidate à Calais. Une campagne qui actera le retour de Marie-Caroline au Rassemblement national, après des années de brouilles avec son père et sa soeur. Marie-Caroline Le Pen aura en effet été bannie elle-même de Montretout pendant de longues années, après avoir suivi le félon Bruno Megret en 1998, avec son mari Philippe Olivier.

Mais avec sa fille Nolwenn Olivier, Marie-Caroline Le Pen a désormais toute sa place dans le giron familial et même dans le dispositif politique du RN. La preuve, celle-ci a été investie candidate aux législatives dans la 4e circonscription de la Sarthe pour les élections législatives 2024. Une circonscription où l'extrême droite a désormais ses chances de l'emporter.

Nolwenn Olivier, conseillère de l'ombre de Marine Le Pen

Quant à Nolwenn Olivier, si son nom n'est pas encore apparu sur un bulletin de vote, celle-ci s'occupe déjà, par intermittence dit-on, de la communication de sa tante, Marine Le Pen. Elle serait notamment à l'initiative de son compte Tik Tok et irait même, selon L'Express, jusqu'à conseiller la double finaliste à la présidentielle sur sa garde-robe pour "adoucir son image".

Nolwenn Olivier serait donc une alliée de poids pour un Jordan Bardella qui a réalisé un parcours plus que fulgurant dans la hiérarchie du parti lepéniste, jusqu'à en prendre la tête en 2021. Le jeune homme de 28 ans, fraichement réélu au Parlement européen, s'est plusieurs fois défendu d'avoir été introduit ou pistonné par sa compagne chez les Le Pen. "Marine Le Pen m'a choisi tête de liste lorsque j'étais célibataire", avait-il notamment avancé dans L'Express, en 2020.

Mais les clichés ont la vie dure. Jordan Bardella s'est en effet engagé au Front national dès le début des années 2010, il sera élu conseiller municipal à Saint-Denis en 2014 et sera choisi comme porte-parole du Rassemblement national en 2018. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il va rencontrer Marine Le Pen par l'entremise de sa petite-amie de l'époque, Kerridwen Chatillon, qui n'est autre que la fille de Frédéric Chatillon, communicant, entrepreneur, éminence sulfureuse des Le Pen et surtout grand ami de Marine Le Pen depuis leur passage à l'université d'Assas au début des années 1990.

Une autre petite amie dans le cercle lepéniste

C'est le JDD qui l'a révélé il y a peu : cette rencontre clé aura eu lieu lors d'un meeting à Brachay, en 2017. "On était tous les trois, Jordan, Kerridwen et moi, et l'on croise Marine Le Pen. Elle voit que Bardella est avec Kerridwen, elle le savait déjà, mais là, elle les voit ensemble physiquement pour la première fois", racontera au Nouvel Obs un autre proche présent ce jour là. "Elle le connaît déjà, oui, comme elle connaissait tout le monde, mais c'est là qu'elle le spotte, que c'est quelqu'un d'important. Il rentre dans le clan des gens sûrs." Et d'ajouter : "la vie privée au RN fait les carrières, c'est toujours le même cirque dans ce parti".

La relation entamée avec Nolwenn Olivier quelques années plus tard est-elle le signe d'un rapprochement encore plus visible de Jordan Bardella avec les Le Pen ? Peu avares en photos et en posts sur les réseaux, les deux tourtereaux n'en restaient pas moins discrets sur leur relation. Jordan Bardella avait tout juste entrouvert un regard sur son couple dans une interview accordée à Paris Match en août 2020. Il admettait partager avec Nolwenn Olivier une passion (en plus de la politique sans doute), pour la cuisine, qu'il pratiquait souvent avec elle...

L'installation à Montretout, emplacement stratégique, considéré comme l'épicentre du Front national puis du Rassemblement national, vaut sans doute bien plus que ces confidences superficielles. D'autant qu'il s'agissait d'une première pour un homme politique aussi influent sans être membre de la famille Le Pen.

Reste à savoir désormais, si la rupture de Jordan Bardella et Nolwenn Olivier était confirmée, qui restera dans le manoir de Saint-Cloud, dont on est répudié aussi vite qu'on n'y entre. Preuve récente : une certaine Marion Maréchal, qui portait encore il y a quelques années le nom de Le Pen, petite fille elle aussi du patriarche (elle est la fille de Yann Le Pen), n'y a visiblement plus ses entrées. Appelée par les sirènes d'Eric Zemmour en 2022, elle aura tenté un rapprochement deux ans plus tard, après les européennes. En vain.