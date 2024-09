Michel Barnier : un dimanche marqué par des consultations et l'approbation du RN

Le Premier ministre a poursuivi ses consultations dimanche pour former un futur gouvernement. La journée a été marquée par un commentaire approbateur de Marine Le Pen.

En direct

16:20 - Michel Barnier est proche des positions de Horizons, affirme Laurent Marcangeli FIN DU DIRECT - A la sortie d'un entretien "cordial" avec le Premier ministre, Laurent Marcangeli a indiqué sur BFMTV que la vision de Michel Barnier est proche de celle de son parti. "Nous ne sommes pas éloignés sur le constat de la situation du pays, mais également sur les solutions, les éventuelles réponses que nous devons apporter aux problèmes que les Françaises et les Français rencontrent. Nous avons eu une analyse qui est proche", a déclaré le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale. Il a été reçu ce matin par Michel Barnier, en compagnie d'Édouard Philippe et de Claude Malhuret, sénateur Horizons.

15:58 - François Bayrou reçu cet après-midi à Matignon François Bayrou vient d'arriver à Matignon, peut-on voir sur des images de Franceinfo TV. Le maire de Pau et président du MoDem est reçu par le Premier ministre dans le cadre de ses consultations, en vue de former un "gouvernement de Rassemblement". Michel Barnier a reçu Édouard Philippe et les cadres d'Horizons ce matin.

15:30 - Pour éviter les blocages à l'Assemblée, Marine Le Pen appelle à avoir recours au référendum Puisqu'aucune majorité absolue ne s'est dessinée à l'Assemblée nationale après les élections législatives, Marine Le Pen propose d'avoir recours au référendum pour "désamorcer autant que possible les blocages qui ne manqueront pas de survenir". Il s'agirait aussi de "redonner aux Français, après plusieurs décennies de parcimonie référendaire et après le scandale démocratique [...] du référendum bafoué en 2005, l'occasion de se saisir des questions prioritaires", estime-t-elle.

15:15 - Suspendre la réforme des retraites, un prérequis avant toute discussion, estime la CFDT Renoncer au projet de réforme de l'assurance-chômage, et suspendre la réforme des retraites : telles sont les demandes de Marylise Léon au Premier ministre. Sur le premier point, la secrétaire générale de la CFDT souhaite en effet que Michel Barnier privilégie un retour à l'accord de 2023, signé avec les organisations patronales, a-t-elle expliqué sur France inter. Le projet de réforme a été suspendu le soir du premier tour des législatives. En ce qui concerne la suspension de la réforme des retraites, il s'agit d'un prérequis à toute négociation. "Si on se dit qu’on rouvre les discussions, a minima on suspend la réforme" et "on évite que l’âge continue d’évoluer" jusqu’à 64 ans, a-t-elle affirmé.

14:51 - Michel Barnier présent à la cérémonie de clôture des Paralympiques Michel Barnier assistera ce soir à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris, a indiqué son entourage auprès du Parisien, confirmant une information de BFMTV. Le Premier ministre saluera et échangera avec les volontaires ayant accompagné les Olympiques et Paralympiques tout l'été, ainsi qu'avec les forces de l'ordre. La cérémonie commencera vers 20h30 au Stade de France.

14:34 - Vote à la proportionnelle : c'est oui pour Manuel Bompard, mais que sous un vrai régime parlementaire En l'État, un vote à la proportionnelle, c'est non, tranche Manuel Bompard sur CNews et Europe 1. "S'il s'agit juste de changer le mode de scrutin et de rester dans les institutions de la Ve République avec un président de la République responsable devant personne", le coordinateur de La France insoumise n'en veut pas. Toutefois, le député de Marseille souhaite que ce mode de scrutin soit adopté dans un véritable régime parlementaire et une VIe République, écrit Le Parisien.

14:18 - La proportionnelle est "une évidence désormais", assure François Bayrou Le scrutin proportionnel mettrait-il en place une vie politique "plus loyale" ? C'est ce qu'affirme François Bayrou au micro de RTL. Instaurer la proportionnelle aux élections législatives est une exigence du Rassemblement national. Le maire de Pau et Haut-commissaire au Plan estime également qu'elle est "une évidence désormais". "Je suis certain que le président de la République a discuté de cela avec le Premier ministre, c'est une question de société", a-t-il assuré.

13:59 - Le RN met en garde contre l'utilisation du 49.3 par Michel Barnier Le vote du budget sera sûrement le premier point d'achoppement du futur nouveau gouvernement. Et le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy prévient d'emblée sur le plateau de BFMTV : si Michel Barnier a recours à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le PLF sans vote de l'Assemblée, "il aura de très grandes difficultés avec nous". "On sera extrêmement exigeants", a-t-il ajouté. "De toute façon, s'il ne prend pas très rapidement les mesures de redressement nécessaires au pays, on va vraiment avoir des situations très difficiles."

13:40 - La semaine prochaine, rentrée parlementaire et reprise des travaux des commissions Deux mois après les élections législatives, les députées s'apprêtent à faire leur rentrée. Les journées parlementaires de différents partis se dérouleront tout au long de la semaine prochaine, indique BFMTV, notamment La France insoumise, le camp présidentiel (Renaissance, MoDem, Horizons), LR et le RN. Celle de LFI se déroulera à huis clos. Parallèlement, les ministres démissionnaires de l'Economie et du Budget, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, seront entendus lundi par la commission des finances de l'Assemblée.

13:21 - Michel Barnier n'est pas invité à la rentrée des députés Ensemble Les 99 députés "Ensemble pour la République", le parti présidentiel, se réuniront mardi à Rosny-sur-Seine (Yvelines). Ils fixeront les priorités de leur rentrée. Et grand absent cette année : Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Les élus "ont besoin de se retrouver entre eux", justifie auprès du Figaro une source au fait de l'organisation de l'évènement. Par le passé, le chef du gouvernement avait toujours été convié à la rentrée du parti présidentiel.

13:10 - Le prochain budget sera sans doute "le plus délicat de la Ve République", indique Pierre Moscovici "Si le gouvernement est censuré, et qu’on n’a pas de budget du tout, on peut se retrouver en situation de shutdown : les prestations ne seraient plus distribuées, les fonctionnaires plus payés", s'inquiète Pierre Moscovici dans un entretien au Parisien dimanche. Le président de la Cour des comptes affirme que le prochain projet de loi de finances "sera sans doute le budget le plus délicat de la Ve République". Il rappelle que la France devrait atteindre un déficit de 5,6% du PIB cette année, contre 5,1% initialement prévus. Il devrait encore se creuser en 2025, à 6,2%.

12:53 - Selon Manuel Bompart, le président "a donné au RN le droit de vie ou de mort" sur le gouvernement Emmanuel Macron "a donné au RN le droit de vie ou de mort sur un gouvernement", estime Manuel Bompart au micro de Europe 1, puisque le parti d'extrême droite a décidé de laisser sa chance à Michel Barnier. "Monsieur Macron et madame Le Pen se sont mis d'accord pour voler le vote des Français", a-t-il fustigé. Le coordinateur de La France insoumise affirme également que la politique du futur gouvernement va s'inscrire "dans la continuité du macronisme".

12:08 - Marine Le Pen assure ne pas "donner de blanc-seing" au futur gouvernement "Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Si au fil des semaines, les Français devaient être à nouveau oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement", assure Marine Le Pen à Hénin-Beaumont lors de son discours de rentrée politique. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale estime que la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre est un "pis-aller". Plus tôt dans la journée, l'élue a assuré à la presse juger le gouvernement "sur ses actes", ajoutant qu'il "ne serait pas raisonnable d’effectuer une censure après le discours de politique générale".

11:05 - Édouard Philippe vient d'arriver à Matignon Édouard Philippe vient d'arriver à Matignon. Il est reçu par Michel Barnier dans le cadre de ses consultations en vue de nommer les ministres de son futur gouvernement. L'ancien Premier ministre est accompagné par Laurent Marcangeli, président de Horizons à l'Assemblée nationale, et le sénateur Claude Malhuret, président du groupe Les indépendants – République et territoires.