Michel Barnier Premier ministre : les consultations se poursuivent, l'immigration au centre des débats

Il y a des ministres démissionnaires qui ne s'imagine pas rester dans un gouvernement Barnier, comme Roland Lescure dont la réaction a été relayée plus tôt dans ce direct, mais il y en a d'autres qui pourraient rester. Certains sont même poussés par Emmanuel Macron auprès de Michel Barnier selon BFMTV à commencer par Sébastien Lecornu, ministre depuis 2017 et à la tête du ministère des Armées depuis 2022. La Défense étant un des domaines réservés du président de la République, Emmanuel Macron pourrait obtenir gain de cause et voir son ministre démissionnaires finalement reconduit dans ses fonctions.

15:50 - Barnier n'est "en aucun cas obligé" de s'allier au RN selon la présidente de l'Assemblée

Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'est entretenue avec Michel Barnier durant le week-end et a échangé sur le fait de "dépasser les clivages et les oppositions stériles pour construire ensemble" et pour former un gouvernement a-t-elle indiqué sur Cnews et Europe 1. "Je respecte chaque compatriote, il est important de respecter chacun, et entendre ce que chacun nous dit" ajoute la députée en assurant continuer "à combattre le RN et LFI, les extrêmes".

Quant aux critiques sur un rapprochement entre le camp macroniste et l'extrême droite, la présidente de l'Assemblée nationale assure que Michel Barnier n'est "en aucun cas obligé d'aller chercher des alliances" avec le RN. Elle appelle au contraire à un travail autour du front républicain incluant "écologistes, socialistes, et l'ensemble de la majorité qui [l'a] élue".