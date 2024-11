Dans les Swing states, carton plein pour Trump, la Géorgie en passe de faire basculer l'élection américaine

Les résultats provisoires de la présidentielle américaine sont connus dans les si redoutés "Swing states" ce mercredi matin. Et c'est la stupeur : Donald Trump semble en mesure de gagner dans les 7 Etats-pivots de l'élection.

Aux Etats-Unis, les résultats des élections présidentielles 2024 ont commencé à tomber depuis le petit matin ce mercredi 6 novembre, heure française. Et les regards se tournent désormais vers les "Swing states", les Etats les plus indécis, donc les plus importants pour le scrutin. Aucun de ces sept Etats clés (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, Arizona et Caroline du Nord) n'a encore trouvé de vainqueur définitif, mais des résultats partiels donnent quelques tendances très nettes, voire implacables.

Pour rappel, selon le mode de scrutin américain, chaque Etat remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui désigneront, en décembre, le président américain. Et pour l'instant, c'est Donald Trump qui a l'avantage sur Kamala Harris et qui pourrait même rafler les 93 grands électeurs liés aux Swing states.

Avantage Trump en Géorgie, en Pennsylvanie et ailleurs

Selon le relevé d'Associated Press, l'agence qui fait référence sur les résultats des élections aux USA, peu avant 7 heures du matin, Donald Trump avait déjà remporté l'élection en Caroline du Nord. Sur 91% des votes, il atteignait alors 51% des voix contre 47,8% pour Kamala Harris. Donald Trump était aussi déjà donné gagnant en Géorgie, sur 94% des votes comptabilisés, avec 50,9% devant Kamala Harris à 48,4%. Dans le Michigan sur 60% des votes, le Républicain s'imposait provisoirement avec 52,3% devant la démocrate à 46%. Dans le Wisconsin, sur 86% des votes comptabilisés, l'ancien président disposait de 51,4% contre 47,2% pour la Vice-présidente. L'Arizona donnait aussi provisoirement la victoire à Donald Trump, d'une courte tête et sur 51% des votes, avec 49,9% contre 49,2%.

En Pennsylvanie, sur 39% des votes décomptés, Kamala Harris a un temps pris la tête, à 49,7%, dans un mouchoir de poche avec Donald Trump à 49,4%. Mais l'ancien président a retourné la situation puisque quelques heures plus tard, peu avant 7 heures et sur 90% des votes cette fois, le Républicain remportait 51,2% des voix alors que Kamala Harris en cumulait 47,8%. Sur 75% des votes enfin, le Nevada offrait lui aussi l'avantage à Trump avec 50,9% contre 47,5% pour Harris.

C'est donc une vague rouge qui semble déferler sur les Swing states. On notera aussi qu'en Floride, quasiment catégorisé comme un 8e Swing state compte tenu de ses 40 grands électeurs, Donald Trump a obtenu plus de 56% des suffrages, sur 98% du dépouillement. Il a aussi gagné dans le comté de Miami, qu'il avait pourtant perdu lors des 2 dernières élections auxquelles il a participé. Il semblerait donc que l'électorat trumpiste se soit particulièrement mobilisé, peut-être davantage que les sondeurs et les observateurs ne le pensaient.

Donald Trump avait pourtant vu Kamala Harris faire un retour fracassant dans les sondage, quelques jours avant le scrutin, jusqu'à lui passer devant dans certains territoires. Mais les sondages sont restés extrêmement serrés dans les principaux Swing states, selon RealClear Politics et les observateurs craignaient dans la dernière ligne droite que le vote Trump ait été sous estimé. Leurs craintes étaient sans doute fondées.