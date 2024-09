Quel ministre à l'Economie ? Plusieurs options sur la table, dont un duo

Aussi prestigieux soit-il, le ministère de l'Economie et des Finances n'attire pas les convoitises. Alors que Michel Barnier devrait trancher dans les prochains jours, seuls quelques noms sont cités pour remplacer Bruno Le Maire.

Alors que Bruno Le Maire a quitté le ministère de l'Economie après sept années passées à Bercy, les volontaires pour le remplacer ne sont pas légion. Les dernières pistes font la part belle à un profil plutôt de droite, bien qu'un candidat au profil technique et socialiste ait aussi été approché. Le choix reviendra au nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui devra trancher après le bail record de Bruno Le Maire. Ce dernier qui refusait de quitter Bercy, y a été contraint. La faute à une dissolution à laquelle il était opposé et aux résultats des élections législatives auxquelles il n'a pas participé.

Il faut dire que le poste, s'il est prestigieux, est aussi difficile à tenir. En particulier à l'heure où l'état des comptes publics dérape et que le vote du budget 2025 s'annonce comme une étape périlleuse pour le futur exécutif. L'objectif annoncé est de trouver trente milliards d'euros pour ramener le déficit public dans la limite autorisée, mais reste à savoir comment faire entre économies et augmentations des recettes fiscales. Il faut aussi trouver la personne qui sera chargée de prendre en main ce dossier, et d'autres, particulièrement délicat.

Un ministre de droite ou de gauche à Bercy ?

Si les candidats aux postes de ministre ne manquent pas dans les rangs de LR, ils semblent peu nombreux à vouloir s'installer au ministère de l'Economie. Il y a bien le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui est cité mais le parlementaire parait davantage intéressé par le maroquin de l'Intérieur. Atterrir à Bercy pourrait être une option alternative si une personnalité lui grillait la priorité pour Beauvau. Laurent Wauquiez et Frédéric Péchenard sont également en lice comme le rapporte Le Point. Certains à droite misent sur un profil plus discret, celui de Véronique Louwagie, toujours d'après le journal. La députée LR est appréciée et réputée à l'Assemblée nationale et son intérêt pour les questions économiques l'avait poussée à postuler à la présidence de la commission des Finances remportée par l'insoumis Eric Coquerel.

L'hypothèse de la nomination d'une personnalité de droite à l'Economie reste ouverte, mais Michel Barnier ne pourra pas choisir uniquement des représentants de sa famille politique puisqu'il promet de former un gouvernement "équilibré" et "pluriel". Bercy pourrait-il donc revenir à un ministre issu de la coalition présidentielle, du centre ou de la gauche ? C'est possible, bien qu'aucun nom en particulier ne soit cité pour le maroquin de l'Economie.

Le députée Ensemble pour la République de l'Oise, Eric Woerth, serait également sur la liste des ministrables selon Politico. L'élu pourrait faire partie d'un nouveau duo, avec Valérie Pécresse, envisagé pour prendre la tête du ministère de l'Economie. L'homme qui a été président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale et est un ancien de LR pourrait effectivement satisfaire tant la droite, également représentée au ministère, que la coalition présidentielle. Mais Eric Woerth a indiqué sur France 2 qu'il n'avait pas encore été appelé par Michel Barnier. S'il est revenu sur sa possible nomination en indiquant ne pas avoir été contacté par Michel Barnier, le député Eric Woerth a décrit sur France 2 le gouvernement qu'il souhaitait voir formé : un exécutif "assez large et équilibré" incluant des "profils expérimentés partout".

A en croire Politico, un candidat sérieux a été approché pour le poste : il s'agit de Didier Migaud. Le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui a été un temps évoqué pour Matignon, présente un profil technique, connaisseur des sujets économiques puisqu'il a aussi présidé la Cour des comptes. Mais il dispose également d'une expérience politique avec ses anciens mandats à l'Assemblée nationale, notamment en tant que président de la commission des Finances. Le haut fonctionnaire a priori partant pour une nomination à Bercy aurait toutefois posé trop de conditions, comme avoir la main pour choisir ses ministres délégués, faisant tomber à l'eau l'hypothèse de sa nomination. Le fait que Didier Migaud ait été un candidat sérieusement envisagé donne cependant du crédit - voire l'avantage ? - à l'arrivée d'une personnalité de gauche au ministère de l'Economie.