Discours de politique générale : ce que Barnier veut dire à l'Assemblée ce mardi

Près d'un mois après sa nomination à Matignon, Michel Barnier est attendu mardi devant les députés. Il doit prononcer sa déclaration de politique générale.

L'exercice est loin d'être facile. En ces temps pour le moins troublés en politique, celui qui a été nommé Premier ministre deux mois après les élections législatives qui ont secoué le pays au début de l'été est attendu ce mardi 1er octobre 2024 à l'Assemblée nationale. Désigné pour prendre la relève de Gabriel Attal à Matignon le 5 septembre dernier, l'ex-négociateur du Brexit le sait, la gauche le déteste et lui reproche de lui avoir volé Matignon, le camp présidentiel ne se réjouit guère de son arrivée au pouvoir et l'extrême droite le surveille de très (très) prêt. Une situation pour le moins périlleuse. En témoigne son gouvernement. Sous la Ve République, jamais un Premier ministre n'avait en effet mis autant de temps à en révéler la composition.

La situation politique est donc grave. La situation économique l'est tout autant. Michel Barnier devra donc peser ses mots mardi lorsqu'il tiendra son discours de politique générale tant attendu face à une Assemblée, qui plus est, sans majorité. Sans surprise, son entourage a d'ores et déjà fait savoir que Michel Barnier ne sollicitera pas de vote de confiance à l'issue de sa prise de parole devant les députés, révèle ce lundi Europe 1. Cette option, qui n'est en rien obligatoire, s'annonçait pour le moins audacieuse pour un Premier ministre qui ne pouvait en aucun cas compter sur une majorité absolue. Et même dangereuse puisqu'en cas de désapprobation de son programme, le gouvernement aurait été contraint de... démissionner.

Car c'est bien de cela qu'il sera question ce mardi. Le Premier ministre développera avant tout dans son discours les grandes lignes de son programme. Alors que des manifestations sont organisées toute la journée pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites ou encore l'augmentation des salaires, Michel Barnier s'avancera sur les coups de 15 heures dans l'hémicycle du palais Bourbon pour présenter sa feuille de route pour les mois qui viennent. Les objectifs du nouveau gouvernement, mais aussi les réformes qu'il souhaite mener seront révélés. Alors que le Premier ministre va également devoir assoir son autorité et tenter d'imposer un calendrier, ces derniers jours, le camp Macron avait particulièrement insisté sur son absence de soutien en cas de hausse des impôts, tandis l'extrême droite attend impatiemment ses objectifs en terme d'immigration et de sécurité. Des clans qu'il va donc falloir convaincre, car pour ce qui est du Nouveau Front populaire, l'affaire est déjà pliée : une motion de censure sera déposée dans les jours qui viennent !