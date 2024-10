Cette confusion embarrassante de la ministre de l'Education sur les attentats du 7 octobre

Anne Genetet confond un hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard mi-octobre, avec un temps de recueillement dans les écoles pour l'anniversaire des attentats du Hamas en Israël.

Une bévue malvenue. Invitée sur RTL ce vendredi 4 octobre 2024 pour ce qui constituait sa première apparition médiatique depuis sa nomination, la ministre de l'Education nationale Anne Genetet a abordé le premier anniversaire du 7 octobre dernier, jour de l'attaque terroriste du Hamas en Israël.

L'occasion pour l'ex-députée macroniste d'annoncer un "temps de recueillement et un temps de travail aussi pour réfléchir à ce que signifie défendre la laïcité très concrètement", lundi prochain, dans les établissements scolaires français. "Nous sommes entrain de caler les modalités", a-t-elle annoncé, rappelant que les "actes antisémites sont inacceptables, c'est un délit, ils doivent être sanctionnés. Je serai très ferme comme ministre sur ce sujet", poursuit-elle.

Cependant, le rétropédalage du ministère n'a pas tardé. Quelques minutes plus tard, le ministère de l'Education nationale "nous a précisé qu'elle s'était trompée, tenait à rectifier à l'antenne un journaliste de RTL, parlant même de "couac". En réalité, le "temps de recueillement et de travail", évoqué par la ministre ne concerne absolument pas l'anniversaire du 7 octobre.

Anne Genetet a confondu cet évènement avec l'hommage qui sera consacré à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs tués lors d'attentats islamistes. La ministre parlait en réalité de la semaine suivante, et d'un hommage "mi octobre", le lundi 14 ou le mardi 15, consacré aux deux professeurs dont elle a également évoqué les noms ce vendredi matin. Pour être très clairs, malgré les mots de la ministre de l'Education nationale ce matin : il n'y aura pas de temps de classe dédié au conflit entre le Hamas et Israël lundi prochain, date d'anniversaire du 7 octobre 2023.