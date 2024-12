A quelle date aura-t-on un nouveau gouvernement ? Avant Noël ?

Si François Bayrou souhaite rassembler des profils "venus de tous horizons mais décidés à travailler ensemble" dans son futur gouvernement, il entretient le flou sur le timing et ne souhaite pas se presser outre mesure.

Matignon en ébullition. Ce lundi 16 décembre, François Bayrou débute une série de consultations en recevant, rue de Varenne, les présidents des groupes parlementaires, par ordre d'importance numérique. Marine Le Pen (RN), Gabriel Attal (EPR), Boris Vallaud (PS) et Laurent Wauquiez (LR) ouvrent le bal, avant une deuxième salve le lendemain, avec les chefs de groupes Ecologistes, MoDem, Horizons, LIOT, GDR et UDR. De son côté, LFI a décliné l'invitation.

Ces consultations ont pour objectif de trouver des compromis pour le Béarnais, là ou son prédécesseur a échoué selon le vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure : "Michel Barnier a voulu aller vite, le quoi a été insuffisamment travaillé", juge-t-il au micro de RTL. Des compromis, oui, mais pour quand ? Au sein de la garde rapprochée du nouveau locataire de Matignon, la tendance n'est pas à la précipitation.

Pas de nouveau gouvernement avant 2025 ?

L'annonce de la future équipe gouvernementale pourrait bien prendre plusieurs semaines. "Dans un monde idéal, ce serait avant Noël, mais ce sera difficile à tenir", indique un proche du Premier ministre auprès de Politico. À l'inverse de la stratégie déployée par Emmanuel Macron - visant à donner un calendrier précis pour la nomination de son chef de gouvernement - François Bayrou réduit la voilure. Alors que la "loi spéciale" permettant de maintenir les recettes fiscales de l'Etat et assurer son fonctionnement jusqu'au vote d'un prochain budget en 2025 est examinée à l'Assemblée nationale ce lundi, le futur gouvernement ne devrait être désigné qu'en début d'année prochaine.

D'autant plus que les tractations battent leur plein en coulisses. Dans une optique d'ouverture, François Bayrou ratisse large pour former son "gouvernement rassemblant des hommes et des femmes d'expérience sachant ce qu'est le quotidien des Français", comme précisé dans La Tribune Dimanche. Selon les informations de L'Opinion, le socialiste Jérôme Guedj a été approché pour le ministère de la Santé. Les noms de Pierre Moscovici et de l'ex-maire socialiste de Dijon, François Rebsamen reviennent également avec insistance. "S'il me demandait, je serais partant. Mais je ne veux pas être la seule caution de gauche de ce gouvernement", expliquait-même le second cité dans les colonnes du Figaro. Il s'agirait, avec ce type de profils, d'une potentielle équipe trans partisane, chargée de dépasser les clivages et d'oeuvrer à un accord de non-censure.

Dans le même temps, le Premier ministre souhaite également voir figurer dans l'organigramme de son exécutif des ténors macronistes. Voilà pourquoi, Gérald Darmanin pourrait bien faire son retour. Sébastien Lecornu (Armées), Rachida Dati (Culture) et Catherine Vautrin sont eux en bonne posture pour conserver leur place. D'après les informations du Figaro, François Bayrou a aussi "beaucoup échangé" avec Elisabeth Borne, ex-Première ministre. Elle avait même "refusé le portefeuille des Armées au début de l'année, lot de consolation qu'Emmanuel Macron lui a proposé en l'écartant de Matignon", abonde le quotidien. Selon un proche de la députée du Calvados, "il est probable qu'elle accepte" un poste dans le nouvel exécutif Bayrou. Reste désormais à connaître le nom du portefeuille visé, espéré et/ou accordé.