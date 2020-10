La biographie secrète de Joe Biden

L'épisode a fait vibrer les tabloïds. En mars 2017, les lecteurs apprennent qu'Hallie Biden, la veuve de Joseph Beau Biden, est en couple avec le frère cadet de son défunt mari, Hunter. Ce dernier s'est séparé de sa femme Kathleen fin 2015, l'année du décès de Beau Biden.

Pour résumer, Hunter et Hallie Biden, frère et veuve de Beau, ont entretenu une relation amoureuse officielle pendant plus d'une année. Le quadragénaire confirmait alors dans les médias : "Hallie et moi sommes incroyablement chanceux d'avoir trouvé l'amour et ce soutien mutuel durant cette période difficile, et cela a été une évidence pour ceux qui nous aiment le plus." Les deux tourtereaux se sont toutefois séparés en 2019. Un mois après leur rupture, Hunter Biden s'est remariée avec Melissa Cohen, rencontrée six jours plus tôt.