Bientôt le médecin nous donnera un QR code pour obtenir des médicaments en pharmacie. Voici son fonctionnement en détail.

En 2024, les choses vont changer dans nos pharmacies et chez nos médecins. Fini le temps où l'on gardait précieusement nos ordonnances en papier : l'ordonnance numérique arrive pour simplifier la vie de tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une ordonnance numérique ? En gros, c'est comme l'ordonnance en papier que le médecin nous donne, sauf qu'elle sera aussi disponible sur notre téléphone ou notre ordinateur. Plus besoin de s'inquiéter si on perd l'ordonnance papier ou si on l'oublie à la maison.

Comment ça va marcher ? Quand le médecin rédige l'ordonnance sur son ordinateur, il va aussi la mettre en ligne dans un espace sécurisé. Sur cette ordonnance numérique, il y aura un QR code. Si on va chez un pharmacien qui a le matériel pour lire ce code, il suffira de lui montrer le code sur notre téléphone. Si la pharmacie n'est pas équipée pour ça, pas de panique, l'ordonnance papier marchera toujours.

Pourquoi c'est bien ? D'abord, c'est plus sûr. Ça évite les risques de perdre l'ordonnance ou de se tromper dans les médicaments. Ensuite, c'est plus simple pour suivre nos soins. Par exemple, le médecin saura si on a bien pris les médicaments prescrits. Et pour nous, c'est plus pratique : on a tout sur notre téléphone. L'ordonnance numérique offre aussi une sécurité accrue en réduisant le risque de fausses ordonnances. De plus, elle simplifie le traitement des pièces justificatives pour l'Assurance Maladie et permet une meilleure transparence dans le suivi des ordonnances.

La mise en place de ce système se fera petit à petit. En 2023, pour convaincre les médecins de l'utiliser, ils ont été rémunérés à hauteur de 250 euros si, sur le 2e semestre 2023, 35 % des prescriptions de produits de santé étaient faites via le processus d'ordonnance numérique. En 2024, l'objectif sera de réaliser 70% des prescriptions via l'ordonnance numérique. Et l'idée, c'est que d'ici fin 2024, toutes les ordonnances fonctionneront comme ça. Ça ne change rien pour ceux qui préfèrent l'ancienne méthode : on pourra toujours utiliser l'ordonnance papier si on veut.