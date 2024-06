Que faut-il manger pour avoir un cerveau en bonne santé ?

Mémoire, concentration, réactivité... L'alimentation joue un rôle primordial dans l'entretien et le bon fonctionnement du cerveau. Voici le repas idéal pour booster ses capacités.

Le cerveau a besoin d'exercice et de sommeil pour bien fonctionner, mais il lui faut aussi une bonne alimentation pour être boosté. Des nutriments spécifiques sont nécessaires pour le protéger et éviter certaines défaillances. Leur consommation doit rester raisonnée et équilibrée. Evidemment, certains aliments, surtout s'ils sont consommés en excès, sont déconseillés tels l'alcool, les sodas, les plats transformés, les aliments frits... Pour augmenter ses capacités cognitives, comme la mémoire ou la concentration par exemple, d'autres aliments sont, à l'inverse, à privilégier.

En entrée, l'avocat peut être un bon choix. Riche en magnésium, il peut participer au bon fonctionnement du cerveau et à son bien-être. Ensuite, pour le plat, le poisson est recommandé et notamment les petits poissons gras comme la sardine, le hareng ou encore le maquereau. Ils contiennent du DHA et de l'EPA, qui font partie de la famille des Oméga 3. Ces derniers participent au bon fonctionnement du cerveau ainsi qu'à la transmission efficace des messages nerveux. "Il est primordial de privilégier les petits poissons gras car les gros, comme le saumon, sont plus pollués en métaux lourds qui peuvent affecter le système nerveux. Il est recommandé d'en manger deux par semaine", conseille Garence Naigeon, diététicienne-nutritionniste, auprès de Notre Temps.

Des épices peuvent venir parfumer le plat. Uma Naidoo, psychiatre nutritionniste et professeur à la Harvard Medical School aux États-Unis, a expliqué dans une interview à BBC Mundo que les épices comme le curcuma ou le safran permettent de réduire l'anxiété et de protéger le cerveau. Ce poisson peut être accompagné de légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé ou la laitue, qui contiennent de la vitamine E, B9, des caroténoïdes et des flavonoïdes qui préviennent du déclin cognitif.

En dessert, vous pouvez opter pour des fruits et plus spécifiquement des baies comme les myrtilles, les mûres, les groseilles... Très riches en antioxydants, ils peuvent prévenir le vieillissement cellulaire. Il est possible de terminer sur une touche chocolatée s'il s'agit de chocolat noir, avec une teneur en cacao de 70% minimum. Cela procure de l'énergie, aide à la concentration, permet aux muscles de se relâcher et c'est une excellente source de fer. N'hésitez pas non plus à finir par un petit thé vert, un antistress très efficace.

Si après ce repas vous avez encore un petit creux, en collation, vous pouvez choisir des fruits secs comme les raisins, les amendes, les noix. Riches en minéraux, ils permettent d'améliorer les capacités du cerveau. Ils ne font, en plus, pas grossir. Uma Naidoo recommande alors d'en consommer un quart de tasse quotidiennement.