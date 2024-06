Ces gels douche et shampoings très connus contiennent une substance nocive pour la santé

Les gels douche et shampoings sont des produits du quotidien et pourtant certains, de marques très populaires, contiennent une substance dangereuse.

Nous les utilisons chaque jour. Le gel douche et le shampoing sont des produits d'hygiène par excellence. En contact avec notre peau, il est mieux de s'assurer qu'ils ne sont pas nocifs. En 2023, les cosmétiques étaient le type de produit le plus fréquemment notifié comme pouvant présenter des risques pour la santé. Le Safety gate, système européen d'alerte sur les produits dangereux qui permet l'échange rapide d'informations, a dévoilé une liste de produits de cosmétique et de soin à risque avec des rappels organisés dans certains pays, comme en Italie, pays qui a lancé l'alerte. Suite à ce signalement, début juin 2024, 22 notifications ont ainsi été publiées par l'organisme européen d'alerte et de rappel RAPEX.

Cibum.gr a regardé de plus près cette liste, alertant sur la présence de ces produits en Grèce. Ils ont tous un point commun : ils contiennent de la Butylphényl éthylpropional, qui est pourtant interdite dans les cosmétiques fabriqués et commercialisés dans l'UE depuis 2022. Si certains produits ont été modifiés et ne contiennent plus le produit chimique depuis le passage de l'interdiction, les rappels dans les différents pays de l'UE montrent que ce n'est visiblement pas le cas pour tous.

Connue aussi sous le nom de Lilial, cette substance peut nuire au système reproducteur ou encore provoquer une sensibilisation cutanée. Elle a également été classée par la Commission européenne parmi les substances allergènes qui doivent être divulguées sur les étiquettes des produits et qui ne peuvent pas être qualifiées de "parfum".

Parmi les produits listés par l'instant européenne, notamment suite à leur composition, se trouvent des shampoings comme Fructis de Garnier dans sa composition vendue en Italie mais aussi des après-shampoings comme celui de l'Oréal Elvive "crème lissante" ou celui "anti-casse". Côté gel douche, on retrouve le Neutro Roberts mais aussi des bains moussants tel le bain de crème aromatique de la marque Trésors d'Orient ou le bain moussant enveloppant de Dermomed.

Des déodorants et des eaux de Cologne complètent la liste. Rapex liste le déodorant Nivea "pure & natural action", celui en stick de Borotalco, le Netro Roberts 0% ou encore le Donna Karan New York. Les eaux de Cologne "thé vert bambou" et "thé vert Mimosa" de la marque Elizabeth Arden sont aussi concernées par cette alerte. Si la substance est normalement interdite, la meilleure solution est de bien regarder les étiquettes pour connaitre la réelle composition de vos produits. Vous pourrez y scruter la mention " Butylphényl éthylpropional", "BHCPA" ou "Lilial".