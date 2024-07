Cette vitamine "oubliée" protège le cœur et réduit considérablement le stress

Profiter du soleil et manger des agrumes ne suffit pas pour faire le plein de vitamines. Voici celle qu'il faut privilégier pour sa santé mentale et pour son cœur.

Les adaptes des compléments alimentaires en mangent à satiété : les vitamines participent au maintien de l'équilibre vital. Grâce à elles, les cellules peuvent utiliser les nutriments, sources d'énergie. Or elles ne peuvent pas, à l'exception des vitamines K et D, être fabriquées par le corps. Fort heureusement, elles peuvent être consommées de bien des manières, en mangeant des fruits et des oléagineuses. Parmi les très nombreuses vitamines, une vitamine dite "oubliée" par le docteur Reem Malouf, neurologue reconnu à l'Université d'Oxford, pourrait même améliorer la santé mentale selon des études récentes.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) répertorie treize familles de vitamines définies et classées en deux catégories : les vitamines liposolubles (A,D,E et K), qui peuvent se dissoudre dans les graisses et les vitamines hydrosolubles (B et C), qui peuvent se dissoudre dans l'eau. C'est à l'une de ces deux dernières vitamines que s'intéressent plusieurs chercheurs britanniques dont Jess Eastwood, doctorante en psychologie nutritionnelle à l'université de Reading en Grande-Bretagne. Leurs recherches montrent qu'une consommation accrue et continue de vitamine B6 peut jouer un rôle dans la diminution de l'activité cérébrale qui peut intervenir en cas de troubles de l'humeur.

"L'effet de la vitamine B6 sur la santé mentale n'est pas un concept nouveau", a déclaré la doctorante au New York Times. Et ses tests viennent le confirmer de manière assez spectaculaire : avec 100 milligrammes par jour pendant environ un mois, les sujets se sentaient bien plus calmes que ceux ayant consommé un placebo révèle l'étude.

Toutefois, cette enquête n'a été menée que sur 500 étudiants universitaires, un trop petit nombre de sujets pour confirmer les conclusions des chercheurs, mais ils se montrent tout de même très enthousiastes face à ces résultats. Peu d'études du même type existent, certaines portent plutôt sur les bienfaits de la vitamine B6 pour le cœur. Outre son impact positif sur la santé mentale, la vitamine B6, en effet, "aide également le corps à maintenir des niveaux normaux d'homocystéine, un acide aminé qui peut entraîner la formation de caillots sanguins", indique un article de l'hôpital de Cleveland.

Une carence en vitamines B6 pourrait donc entraîner la formation de maladies coronariennes. Mais en réalité, il est rare qu'une personne rencontre ce type de carence si elle a une alimentation saine et variée car les vitamines B6 sont présentes dans de nombreux aliments comme les abats, la viande, le poisson, les légumes secs, les céréales, les bananes ou encore la levure de bière. Les apports recommandés en vitamines B6 chez l'adulte se situent entre 1,3 et 1,7 milligramme par jour, soit cent fois moins que les doses consommées par les participants de l'étude menée par Jess Eastwood et ses collègues.