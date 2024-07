Trop de minéraux ou de gaz... Quel est vraiment l'effet de l'eau minérale sur les reins ?

Les méfaits de l'alcool et des boissons sucrées sur la santé ne sont plus à prouver. L'eau minérale est-elle sans défaut ?

Dans un pays où l'eau potable est omniprésente dans les foyers, la moitié des Français déclare préférer l'eau minérale en bouteille plutôt que l'eau du robinet. Selon une enquête Toluna Harris interactive pour l'observatoire santé PRO BTP, publiée le 12 janvier 2024, 51% des interrogés trouvent que l'eau minérale en bouteille à meilleur goût et pour 41%, elle serait même meilleure pour l'organisme. Pourtant, l'eau minérale fait l'objet de remarques, il n'est d'ailleurs pas recommandé d'en consommer quotidiennement, mais sait-on pourquoi ? À dire vrai, les Français semblent porter peu d'intérêt à la provenance et à la composition de l'eau qu'ils consomment.

Eau en bouteille, plate ou gazeuse, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'eau minérale naturelle ? Il s'agit d'une d'une eau "microbiologiquement saine" d'origine souterraine, et qui se distingue par "sa nature" et "sa pureté originelle", indique le Code de la Santé publique, qui encadre strictement cette appellation. Sa commercialisation est, elle aussi, soumise à d'importants contrôles. Selon UFC-Que Choisir, les eaux minérales "ne répondent pas à la même réglementation que l'eau du robinet". Certaines ne peuvent pas intégrer le réseau public de distribution, car elles peuvent atteindre des fortes teneurs en minéraux qui ne sont pas tolérées pour l'eau du robinet, mais est-ce que cela signifie qu'elles sont mauvaises pour la santé ?

En réalité non, les eaux minérales ne sont pas mauvaises pour la santé ou pour les reins, même si en raison de leur forte teneur en minéraux, il est recommandé de ne pas en consommer quotidiennement. À ce titre, l'OMS demande aux consommateurs de s'attarder sur la composition de l'eau qu'ils boivent et insiste sur la nécessité de consommer de l'eau à forte teneur en calcium et en magnésium.

La question se pose davantage au sujet de l'eau minérale pétillante dont l'acidité et la présence de sodium sont parfois associées à un risque pour les reins. L'eau gazeuse est acide en raison de la gazéification de l'eau, c'est-à-dire l'ajout de dioxyde de carbone à l'eau. Mais elle ne rend pas le corps plus acide, car il élimine facilement l'excès de dioxyde de carbone qu'il ingère, grâce aux reins et aux poumons. Il n'existe pas de preuve scientifique par ailleurs que la minéralisation de l'eau gazeuse soit liée à l'apparition de calculs rénaux.

Une étude australienne suggère d'ailleurs que "l'eau gazeuse en bouteille [...] peut être préférée pour la prévention des calculs d'oxalate de calcium", principaux composants des calculs rénaux, car elle fournit "en moyenne des niveaux plus élevés de calcium, de bicarbonate et de magnésium" que l'eau du robinet. Elle aide aussi le corps à éliminer les toxines des reins et les crampes, et peut même servir à réduire la consommation de soda. Pas de quoi s'inquiéter donc, l'eau reste la meilleure boisson du monde.