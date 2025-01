Le sport permet d'éviter 19 maladies chroniques, à condition de respecter cette durée chaque semaine

Les bienfaits pour la santé de faire suffisamment d'activité physique ont été une nouvelle fois démontrés

"Le sport est bon pour la santé" : l'adage est une nouvelle fois confirmé. Une étude récemment menée par l'université d'Iowa (États-Unis) a demandé à plus de 7 000 patients quel était leur niveau d'activité physique, puis a comparé cette information avec leurs données de santé. Le constat est sans appel : "ceux qui déclaraient le niveau d'activité physique le plus élevé présentaient un risque statistiquement significatif plus faible de souffrir de 19 maladies chroniques, dont les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète", concluent les chercheurs dans un communiqué.

Les personnes qui faisaient le plus de sport avaient également un risque réduit de souffrir d'obésité, de maladies hépatiques, de dépression, d'hypertension, d'hypothyroïdie ou encore d'abus de drogues. Globalement, les patients qui faisaient le moins de sport souffraient en moyenne de 2,2 maladies, contre 1,2 pour ceux qui en faisaient le plus, précisent les auteurs de l'étude publiée dans Preventing Chronic Disease, le journal des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Mais combien de temps de sport faut-il faire par semaine pour réduire le risque de ces maladies ? Les chercheurs américains ont considéré que les patients faisaient partie de la catégorie suffisamment actifs à partir du moment où" ils faisaient de l'exercice modérément ou vigoureusement au moins 150 minutes par semaine". C'est d'ailleurs ce qui correspond aux "recommandations mondiales", d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. Cela correspond à 30 minutes par jour cinq fois par semaine, ce qui est également recommandé (au minimum) en France.

Cette étude vient renforcer les connaissances déjà bien établies des bienfaits du sport pour la santé. Mais elle vient aussi pointer du doigt un manque de prise en compte du niveau d'activité physique dans la prise en charge médicale. "Malgré les avantages connus pour la santé d'une activité physique régulière, les patients font rarement l'objet d'un dépistage de l'inactivité physique dans le cadre des soins de santé", regrettent ainsi les chercheurs américains. D'ailleurs, de nombreux Français ne font pas assez de sport, en particulier les enfants : "seulement 33 % des filles et 51 % des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations", d'après Santé Publique France, et les femmes, qui ne sont que 53 % à respecter les recommandations.

Les Français sont également largement trop sédentaires : l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, estime même que "95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique ou un temps trop long passé assis". Ce début d'année 2025 est l'occasion de faire la bonne résolution de faire plus de sport pour être en bonne santé physique et mentale !