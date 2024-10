Ces 4 aliments du petit déjeuner sont parfaits selon un cardiologue

Quels aliments devraient trôner sur la table du petit déjeuner ? La réponse de cette spécialiste pourrait faire plaisir à plus d'un.

Tout le monde a déjà entendu que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, mais c'est toutefois un repas où le sucre et les calories sont rois. Rien de plus normal au pays du croissant et de la tartine de beurre... Pourtant, certains aliments devraient être privilégiés dans ce repas clé du matin. Susan Cheng, experte en cardiologie et en santé publique au Smidt Heart Institute, l'hôpital cardiologique de Los Angeles, a retenu, dans l'émission télévisée TODAY, quatre aliments parfaits pour bien commencer la journée. Ils permettraient, selon la spécialiste, de répondre à l'ensemble des besoins en nutriments essentiels pour le fonctionnement optimal du corps, de la santé cardiovasculaire, mais également pour limiter le grignotage.

Le premier d'entre eux est l'avoine. Entier ou en flocon, l'avoine est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. C'est aussi un allié minceur, qui favorise la santé intestinale, la gestion du cholestérol et qui équilibre la glycémie. Par ailleurs, l'avoine est rassasiante et s'intègre dans de nombreuses recettes, sous forme de gruau, ou de porridge bien sûr, mais aussi en pancakes et dans les gâteaux pour remplacer la farine.

Le deuxième est tout aussi répandu mais ravira davantage les adeptes de petits déjeuners sucrés : il s'agit des smoothies aux fruits. C'est un produit que les cardiologues recommandent généralement car il permet d'incorporer des fruits dès le début de la journée. C'est également une source importante de vitamines auquel on peut ajouter des protéines en y incorporant du lait végétal ainsi que des légumes qui vont, eux, apporter des fibres et ralentir la vitesse à laquelle les fructoses sont absorbés dans la circulation sanguine, ce qui a pour effet de mieux contrôler la glycémie.

Et justement pourquoi ne pas y ajouter de l'avocat ? Ce dernier fait également partie des quatre aliments conseillés par Susan Cheng. Le fruit de l'avocatier est également recommandé par les cardiologues et les nutritionnistes car il est riche antioxydants et en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés connus sous les noms d'oméga-9, 3 et 6. Un bon point pour le cœur, car il réduit les taux de cholestérol. Pour l'avocat aussi les recettes sont nombreuses. Le plus simple serait de le manger nature mais pourquoi ne pas commencer la journée avec un "avocado toast".

Et pourquoi pas ? Surtout que le pain est le dernier aliment conseillé par l'experte en cardiologie. De quoi ravir tous ceux qui ne veulent pas abandonner la tartine du matin. Petite précision tout de même, il s'agit du pain de blé entier, complet ou intégral qui, à l'inverse du pain blanc, est une excellente source de fibres et favorise la digestion. A cela s'ajoute le fait que sa consommation régulière est associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.