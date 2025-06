Chikungunya en France métropolitaine : quels sont les symptômes à surveiller ?

Près de 1500 cas de chikungunya ont été détectés en France métropolitaine depuis le début de l'année, dont un cas autochtone.

Le premier cas autochtone, donc contracté sur le territoire, de l'année a été détecté en France métropolitaine. Au total, plus de 1400 cas de chikungunya ont été déclarés depuis début 2025, et en particulier depuis le 1er mai avec plus de 500 cas. La presque totalité des cas sont importés, notamment depuis la Réunion. Mais comment se manifeste la maladie ?

Le chikungunya est un virus transmis par les moustiques tigres. Après l'infection via une piqûre, la période d'incubation est de 4 à 7 jours en moyenne. "La maladie peut passer inaperçue" d'après le ministère de la Santé, ou se manifester par plusieurs symptômes :

une fièvre élevée (supérieure à 38,5° C) qui "apparaît brutalement",

des maux de tête,

des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent être intenses. Elles touchent surtout les extrémités des membres (poignets, doigts, chevilles...)

D'autres symptômes peuvent survenir, comme une éruption cutanée (plaques ou boutons rouges sur la peau), une conjonctivite ou des nausées. Il n'y a pas de traitement spécifique contre le chikungunya, uniquement des traitements symptomatiques pour réduire les douleurs et la fièvre.

Dans la plupart des cas, les symptômes ne durent que quelques jours. Mais "la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée par des douleurs articulaires persistantes et incapacitantes", précise le ministère de la Santé. Dans certains cas, la maladie peut être grave, "amener à des hospitalisations et plus rarement des décès".

Les personnes fragiles, comme les enfants, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes, sont particulièrement à risque. D'après l'Institut Pasteur, "la plupart des patients qui en décèdent sont également atteints d'autres maladies". En cas de retour de voyage d'une région où le virus circule, notamment à La Réunion, il est recommandé de surveiller l'apparition de ces symptômes, et de se protéger des piqûres de moustiques pour éviter la transmission de la maladie à d'autres personnes.