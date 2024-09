Il est possible de grignoter sainement : voici les aliments et horaires à privilégier

Grignoter est souvent perçu comme mauvais pour la santé. Il existe pourtant une manière de prendre des encas de manière saine, avec ces astuces !

Le grignotage est un vilain défaut. Il est, en effet, souvent déconseillé de manger entre les repas et pourtant, nombre de personnes cèdent à ce petit plaisir. Le grignotage peut perturber l'équilibre alimentaire, décalant les heures d'appétit, faire grossir en augmentant l'apport calorique, ou encore perturber le système digestif, avec un risque de problème de transit. Cela peut aller jusqu'à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires.

La science ne se veut pourtant pas si catégorique. Le grignotage n'est pas totalement à proscrire, il s'agit plutôt de savoir le maitriser. Un encas reste un apport en nutriments, en énergie et peut aussi éviter de trop manger pendant les repas. Evidemment, il est nécessaire de bien savoir doser et choisir les aliments à grignoter. Il est aussi suggéré de commencer par boire un verre d'eau, pour ne pas confondre la manifestation de la soif et celle de la faim.

Pour analyser les effets du grignotage, une équipe de chercheurs du King's College de Londres, dans une étude publiée dans le European Journal of Nutrition, ont passé aux cribles les habitudes alimentaires de 854 personnes, parmi lesquelles 95% ont reconnu grignoter au moins un encas par jour. Parmi eux, certains parvenaient à tirer des effets bénéfiques de ces fringales. Mieux : "des encas de bonne qualité peuvent améliorer la santé métabolique et réduire la sensation de faim", assure même l'étude.

Pour y parvenir, il est préférable de grignoter à heure fixe. Ainsi, ce n'est pas une prise brutale, au fil des envies. Cela prend sa place dans l'équilibre alimentaire et les repas peuvent être ajustés en fonction. En étudiant les différentes périodes de grignotage (matin, après-midi et soir), la plus fréquente étant l'après-midi, les chercheurs ont préconisé d'éviter les encas tardifs, notamment après 21 heures. Ils sont "associés à de moins bons marqueurs sanguins" et seraient plus susceptibles de provoquer des pics de glycémie.

Il faut aussi bien choisir son encas. Il est conseillé d'opter pour des protéines ou de la matière grasse. Les chercheurs de l'étude ont constaté que les personnes qui consomment fréquemment des noix et des fruits frais sont "plus susceptibles d'avoir un poids sain que celles qui ne grignotent pas du tout ou qui grignotent des aliments malsains". Cela peut aussi passer par des yaourts ou des légumes crus. L'encas idéal, pour être repu mais sans être trop conséquent, doit se situer entre 100 et 200 calories, explique la diététicienne Grace Derocha pour the Wall Street Journal.