Botulisme alimentaire : quels sont les produits à l'origine d'hospitalisations graves en France ?

Plusieurs personnes ont été hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs, présentant des signes évocateurs du botulisme alimentaire.

L'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire a annoncé que cinq personnes ont été hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs, après avoir consommé des conserves de fabrication artisanale. Les autorités suspectent alors un "botulisme alimentaire" avec "atteinte des paires crâniennes pouvant évoluer vers une paralysie descendante". Cela doit encore être confirmé par des analyses.

Il s'agit d'une maladie grave, mortelle dans 5 à 10% des cas, causée par une neurotoxine puissante, venant de la bactérie Clostridium botulinum. Elle se déclenche après quelques heures à quelques jours d'incubation, "la survenue d'autres cas dans les prochains jours n'est pas exclue", prévient alors la Direction générale de la santé.

Plus précisément, les patients ont mangé du "Pesto à l'ail des ours" de la marque "O petits oignons". "Les investigations réalisées ont montré l'absence de maîtrise du processus de stérilisation de ces conserves", a indiqué la DGS. Les produits en question font l'objet d'un rappel et doivent être jetés par ceux qui en possèdent encore, quelle que soit la date de fabrication et la date limite de consommation.

Quels symptômes ?

Les personnes ayant déjà consommé de tels produits, notamment vendus lors de foires et fêtes en Indre-et-Loire, doivent être vigilantes et consulter un médecin en cas de symptômes. Les plus courants sont les douleurs abdominales, les vomissements, les troubles de la vision, les problèmes de déglutition et d'élocution, la sécheresse de la bouche ou encore la paralysie des muscles. Dans les cas les plus graves, ce sont les muscles respiratoires qui sont touchés.

Le traitement du botulisme est surtout symptomatiques et nécessite dans les cas les plus sévères des soins respiratoires intensifs. L'année dernière, des clients d'un bar à vin bordelais avaient également été hospitalisés suite à une intoxication à la toxine botulique, après avoir consommé des sardines proposées par l'établissement. L'un d'eux a perdu la vie.