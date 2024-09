Tous les parents en donnent à leurs enfants, pourtant cet aliment ne doit pas être consommé avant 5 ans

Certains aliments sont à éviter avant un certain âge, comme vient de le rappeler Santé publique France.

Bien choisir l'alimentation de ses enfants n'est pas si facile. Elle doit être adaptée en fonction de leur âge, afin de leur permettre une bonne croissance. C'est pourquoi Santé publique France a émis un rappel de recommandations afin d'assister les parents. Basé sur les travaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et sur ceux du Haut Conseil de la santé publique, il concerne les enfants âgés de 4 à 11 ans.

Santé publique France délivre ainsi quelques "préconisations spécifiques à cette tranche d'âge". Il est d'abord conseillé de faire manger aux enfants "chaque jour des fruits et légumes aux repas" et quelle qu'en soit la forme, "qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, crus ou cuits, nature ou préparés". L'une des autres grandes recommandations est la consommation de jusqu'à trois produits laitiers par jour, indispensable pour l'apport en calcium, essentielle à la croissance et à la bonne minéralisation des os. Entre 4 et 6 ans, en termes de quantité, les enfants doivent manger deux fois moins que les adultes. Les portions sont ensuite progressivement augmentées avant d'atteindre celles des adultes après 11 ans.

Cependant, tous les produits laitiers ne sont pas permis avant l'âge de 5 ans. Santé Publique France précise que "les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru en raison des risques infectieux". S'ils sont pourtant très souvent donnés par les parents aux enfants, il est en réalité nécessaire d'attendre pour permettre aux petits de manger du brie, du reblochon ou encore du morbier au lait cru.

Ces produits ne subissent pas de traitement thermique au préalable et peuvent donc être contaminés par des bactéries présentes dans le tube digestif des animaux tels E. Coli, la salmonelle et la Listeria. Quand le système immunitaire n'est pas encore mature, une contamination par ces bactéries peut s'avérer dangereuse, même si cela reste rare. Des enfants ont déjà été hospitalisés dans un état grave après avoir mangé du fromage au lait cru contaminé à E. Coli.

Il est donc préférable d'éviter ou de bannir le fromage au lait cru avant 5 ans, par précaution. Si le risque passé cet âge n'est pas nul, il est bien moins important. Ceci étant, l'emmental et le comté font exception. Ils sont, en effet, autorisés grâce à leur lait cru à pâte pressée cuite. Sinon, il est possible de remplacer par des fromages au lait pasteurisé ou des fromages fondus à tartiner.