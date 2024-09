Voici ce qu'il faut faire si vous vous réveillez en pleine nuit sans réussir à vous rendormir, selon cet expert

Le sommeil des Français se dégrade d'année en année. Des astuces existent pourtant pour limiter le risque d'insomnie.

Le sommeil recule en France, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Ces dernières années, plus d'un Français sur deux assure mal dormir et 8 sur 10 à expliquent être réveillés au moins une fois chaque la nuit. En moyenne ces interruptions durent 39 minutes, lors desquelles, on ne sait pas vraiment quoi faire pour retrouver le sommeil. Pour la spécialiste du sommeil, Biquan Luo, il y a pourtant plusieurs manières d'éviter ces insomnies et de réduire ce temps d'éveil involontaire.

En premier lieu, il faut essayer de rester calme. Le Docteur Luo conseille de favoriser des méthodes de relaxation comme des exercices de respiration ou l'écoute d'un son blanc, comme le bruit de la pluie ou des vagues, pour masquer les bruits environnants. Le fait de rester au lit en cas de réveil inopiné n'est pas toujours une bonne idée, surtout lorsque le sommeil ne revient pas. En restant sous sa couette sans dormir, le cerveau va assimiler l'idée que le lit n'est plus associé au sommeil mais plutôt à de l'attente passive, ce qui risque d'être contreproductif, et à terme d'engendrer de nouveaux problèmes de sommeil.

De la même manière, le spécialiste recommande de ne pas consulter son téléphone, même pour regarder l'heure. Une fois de plus, les informations envoyées au cerveau pourraient causer un stress particulièrement néfaste pour la reprise du sommeil. Pire encore, les notifications et les applications sont particulièrement stimulantes pour le cerveau. Il en va de même pour la fameuse lumière bleue émise par les écrans, qui selon une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, freine la production de mélatonines, l'hormone du sommeil.

La bonne technique pour se rendormir est la "visualisation positive", qui consiste à se concentrer sur une image positive (une sensation, un souvenir ou une émotion) pour abaisser son stress. Pour cela, le mieux est de s'installer confortablement sur le dos, d'inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre, puis de le dégonfler en soufflant par la bouche de manière prolongée. Le tout en se concentrant "en conscience" sur son corps. Cette méthode permet de relâcher progressivement ses muscles, du haut du crâne jusqu'à la pointe des pieds, jusqu'à ressentir un corps totalement mou et lourd.

Enfin, c'est moins évident mais il est, selon l'expert, essentiel de comprendre son cycle circadien (horloge biologique). Il faut être capable d'identifier les moments où le sommeil se fait sentir car c'est une demande de repos de la part du corps. Le mieux pour dormir convenablement est donc de caler ses heures de sommeil sur son horloge interne. Pour être en symbiose avec son cycle circadien il y a plusieurs petites astuces à connaître : se réveiller à la même heure, adapter ses horaires de repas, avoir une activité physique régulière, maîtriser son exposition à la lumière ou encore éviter les excitants (café, thé, chocolat noir) et l'alcool.

Le dérèglement du cycle circadien peut venir de nombreuses choses comme le décalage horaire, les heures de travail fractionnées, l'anxiété, les maladies chroniques, les troubles du sommeil ou encore le manque d'exposition à la lumière du jour. Sans compter le stress, l'anxiété, l'alimentation trop riche, etc.