Se curer le nez peut être dangereux pour la santé, des scientifiques alertent sur une bactérie redoutable

Plusieurs scientifiques émettent l'hypothèse que se mettre un doigt dans le nez pourrait être associé à un risque pour la santé.

Arrête de mettre ton doigt dans ton nez ! C'est un peu un classique pour un parent. Derrière cette injonction que tous les enfants ont un jour entendue, il est question de leur faire perdre une mauvaise habitude, qui non seulement n'est pas très hygiénique, mais est en plus très mal vue en société. Une mauvaise habitude qui pourrait même avoir un fort impact sur la santé puisqu'une récente étude fait état du lien potentiel entre le fait de se curer le nez et le développement de certaines maladies.

L'étude en question, publiée dans la revue Scientific reports, est le fruit des recherches menées par près d'une quinzaine de scientifiques anglais et australiens. Elle démontre que la bactérie appelée Chlamydia pneumoniae, impliquée dans le développement de pneumonies, peut remonter le long du nerf olfactif qui relie la fosse nasale au cerveau, entraînant le dépôt de protéines bêta-amyloïdes, censées se manifester en cas d'infection. Or ces protéines sont souvent présentes en très grand nombre lorsqu'une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer.

"Nous sommes les premiers à montrer que Chlamydia pneumoniae peut remonter directement dans le nez et atteindre le cerveau, où elle peut déclencher des pathologies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer" s'est félicité le neuroscientifique James St John, rattaché à l'université de Griffith en Australie, lors de sa publication en 2022. Avec ses collèges scientifiques, ils ont également noté que la bactérie s'implantait très rapidement dans le système nerveux central, et que l'infection liée se produisait dans un délai de 24 à 72 heures.

Bien qu'enthousiasmante pour la recherche sur Alzheimer et les autres formes de démence, l'étude australo-britannique n'a pour le moment été réalisée que sur des souris. "Nous devons réaliser cette étude sur les humains et confirmer si la même voie fonctionne de la même manière", expliquait le scientifique qui a co-supervisé l'étude. Mais avant de connaître les résultats de ces futures recherches et de savoir si un lien entre le fait de se curer le nez et celui de développer une forme de démence est établi, il existe déjà plusieurs raisons médicales pour ne pas farfouiller ses narines.

Le mucus à l'origine des crottes de nez est notamment produit pour bloquer le passage de virus, de bactéries et de la poussière mais également des éléments toxiques comme le plomb et l'amiante, dont on connaît les dommages pour la santé. A cela s'ajoutent les risques de lésions des tissus présents dans la cavité nasale qui provoqueraient des saignements, particulièrement chez les enfants. Il n'y a donc pas d'âge pour se rappeler qu'il ne faut surtout pas se mettre les doigts dans le nez.