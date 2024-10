Les compotes à boire cachent un danger insoupçonné pour les enfants, le sucre n'est pas le seul ennemi

Décriées autant qu'elles sont adorées, les compotes s'avèrent véritablement problématiques pour la santé des plus jeunes, surtout depuis qu'elles sont vendues en tube.

Au petit-déjeuner, en dessert ou au goûter, les compotes à boire sont certainement l'un des aliments préférés des enfants et parfois des plus grands. Et pourtant, elles n'ont pas bonne presse. Comme de nombreux produits transformés, elles sont pointées du doigt pour leur composition, lorsque du sucre est ajouté. Il faut dire que comparées aux compotes faites maison, censées contenir que du fruit fraichement écrasé, celles vendues en supermarché, même lorsqu'elles ont l'inscription "allégées en sucre", ont de quoi agacer plus d'un nutritionniste.

Entre les quantités de sucre, les conservateurs et les méthodes de fabrication, la compote à boire n'est pas vraiment la meilleure manière de manger des fruits - mais est-ce vraiment un secret ? Certaines compotes affichent en effet jusqu'à 16 grammes de sucres pour 100 grammes, c'est 1,5 fois plus que dans le coca. Et concernant la fabrication, rappelons que les vitamines, en particulier les vitamines C, sont sensibles à la chaleur et disparaissent donc en grande partie lors de la cuisson. A cela s'ajoute le fait de mixer le produit pour que celui-ci soit liquide, ce qui détruit également les fibres contenues dans les fruits.

Face à ces produits qui en réalité sont très loin d'être vraiment bénéfiques pour la santé et favorisent les caries, les dentistes sont vent debout. En Angleterre, l'association dentaire britannique (BDA) a publié un communiqué alarmant demandant "que des mesures soient prises concernant les niveaux obscènes de sucre" contenus dans les compotes, notamment celles à destination des plus jeunes.

Le sucre ne semble d'ailleurs pas être le seul problème et a même un allié. Un danger insoupçonné pour la dentition des enfants provient aussi du format lui-même des compotes à boire. Pour les experts à l'origine du communiqué, ce type de compote, qu'on peut déguster et garder en bouche longtemps, favorise en effet le contact prolongé entre la nourriture et les dents. Ce qui décuplerait le "risque d'érosion et de carie".

Et si l'idée d'avoir rendez-vous chez le dentiste ne fait plaisir à personne, pour un enfant la mauvaise santé des dents de lait s'avère catastrophique. Celles-ci, en plus de lui permettre de s'alimenter, "définissent son visage tout petit", "permettent la mise en place de la parole sans troubles de l'articulation" et, passé un certain âge, "guident les dents définitives pour qu'elles poussent dans la bonne position" peut-on lire sur le site Ameli.fr.

Pour limiter l'impact du sucre sur les dents des enfants, il serait plus judicieux qu'ils ne consomment pas directement ces compotes dans leur emballage. C'est en tout cas ce que recommande l'association dentaire britannique qui dénonce également la communication de certaines marques au sujet de leurs produits.