Ce produit que vous avez peut-être dans votre bouche sera interdit d'ici quelques jours, "une bonne chose" selon un dentiste

L'Union européenne a décidé d'interdire ce produit à partir du 1er janvier 2025 à cause de sa dangerosité pour l'environnement et la santé.

Vous avez eu des caries ? Alors vous êtes peut-être concerné. De nombreux Français ont dans leur bouche un produit bientôt interdit dans toute l'Union européenne, le mercure. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, "l'exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé". L'OMS estime même que "le mercure constitue l'une des 10 substances chimiques gravement préoccupantes pour la santé publique".

Le mercure termine en effet notamment dans l'eau, avant d'être ingéré par les poissons... qui sont ensuite mangés par les humains. C'est donc par précaution pour l'environnement et la santé qu'un traité international, la Convention de Minamata, avait été signé en 2013, avec l'objectif de réduction globale de l'utilisation de mercure. Quel est donc le rapport avec vos dents et vos caries ? Le bon vieux plombage ! Aussi appelé amalgame dentaire, le plombage ne contient en réalité pas de plomb comme son nom pourrait l'indiquer, mais bien un mélange de mercure et d'autres métaux.

"Avec les plombages au mercure il y avait un risque, sur le long terme, de pollution environnementale au mercure", nous confirme le Docteur Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD). Et ce, même si "depuis 20 ans, les cabinets sont équipés de récupérateurs d'amalgame", afin que le mercure ne termine pas dans l'environnement...

L'Union européenne a donc décidé d'agir. En 2017, un règlement européen a prévu l'interdiction des amalgames dentaires pour les femmes enceintes et les moins de 15 ans dès 2018, puis pour la population générale en 2030. Il a ensuite été modifié en juin 2024 pour avancer cette interdiction générale au 1er janvier 2025. Dans quelques semaines, le mercure sera donc interdit pour de bon dans ces plombages !

Cette interdiction est "une bonne chose" pour le Dr Christophe Lequart, même s'il se veut très rassurant sur l'impact des plombages au mercure sur la santé. "Aucun article scientifique n'a prouvé une intoxication au mercure provoquée par des amalgames. S'il y en avait eu, les premiers touchés auraient été les chirurgiens-dentistes. Les plombages au mercure ne sont absolument pas toxiques quand ils sont dans la bouche", assure-t-il. Des risques existent par contre au moment de poser ou d'enlever ces plombages, admet le chirurgien-dentiste. Des vapeurs de mercure peuvent en effet être alors libérées et ensuite "être inhalées dans des concentrations infimes", explique-t-il.

À partir du 1er janvier 2025, les chirurgiens-dentistes ne pourront donc plus utiliser des plombages au mercure, et devront les remplacer par des résines composites, qui sont aujourd'hui déjà la norme, notamment parce qu'elles sont plus esthétiques que le métal. "Je n'ai pas posé d'amalgame dentaire depuis plus de 10 ans !", confie d'ailleurs le Dr Lequart. Les personnes qui ont actuellement un plombage au mercure peuvent être rassurées : il n'y a "pas besoin de retirer les amalgames en bon état, seulement lorsqu'ils sont fissurés ou en cas de reprise de carie", conclut le chirurgien-dentiste.