Ce cancer rare chez l'homme explose dans ce grand pays - Les patients ont un point commun

Un récent article a révélé que de nombreux hommes sont touchés par le cancer du sein depuis environ 20 ans. On vous explique la raison.

Le 11 septembre 2001 continue de faire des ravages. Plus de 20 ans après le drame qui a tué près de 3 000 personnes, de nombreux américains souffrent de problèmes de santé qui seraient liés à cet attentat. Les personnes qui étaient proches des tours jumelles pendant et après leur effondrement ont en effet été exposées à des poussières toxiques, composées de métaux lourds ou encore d'amiante. L'impact de ces substances sur la santé peut se déclarer des années, voire des décennies après l'exposition.

Ce 8 décembre 2024, le New-York Post a révélé que le nombre de cas de cancers du sein chez les hommes qui travaillaient ou habitaient près du World Trade Center a explosé. Il serait même 90 fois plus élevé que la moyenne nationale, d'après les informations transmises au média américain par l'avocat Michael Barasch, qui représente de nombreuses victimes.

"Le cancer du sein connaît une véritable explosion chez les hommes. Ces chiffres ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg", a-t-il estimé dans les colonnes du New-York Post. 91 hommes ont en effet été diagnostiqués d'un cancer du sein, sur les presque 100 000 hommes participants au programme de santé du World Trade Center.

Par exemple, Jeffrey Glennon, qui transportait des débris des tours jumelles jusqu'à une décharge, a découvert une grosseur au niveau de sa poitrine en 2019. "J'ai été surpris, mais pas étonné. J'ai passé beaucoup de temps à Ground Zero - le lieu où se trouvaient les tours jumelles, ndlr", a-t-il témoigné au média américain.

Un autre homme, Joseph Polcaro, qui travaillait comme volontaire à la morgue de la ville à la suite de l'attentat, a remarqué des tâches de sang au niveau de sa poitrine. Il a lui aussi été diagnostiqué d'un cancer du sein, qui affectait ses deux seins, ce qui est très rare chez les hommes. "Je n'ai jamais vu cela chez les hommes, vous avez un cancer du sein bilatéral", avait annoncé le médecin à M. Polcaro, qui raconte cette annonce choc au New-York Post. Le cancer du sein, s'il est très fréquent chez les femmes, touche peu les hommes. Selon le centre américain de contrôle des maladies (CDC), environ un cas de cancer du sein sur cent est diagnostiqué chez un homme.

Du côté des femmes, le constat est encore plus inquiétant. Le média américain rapport que plus de 24 % des femmes du programme de santé du World Trade Center se sont vu diagnostiquer un cancer du sein, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne nationale, qui est de près de 130 cas pour 100 000 femmes. Au total, les maladies provoquées par les fumées du 11 septembre ont tué plus de personnes que les attentats en eux-mêmes.