Fêtes de fin d'année : comment (bien) faire une "cure détox" ? Un médecin nutritionniste vous livre ses conseils et astuces

De nombreuses idées reçues circulent autour des "cures détox". On vous explique ce que c'est et comment faire avec le Dr Franck Gigon, médecin micro-nutritionniste et phytothérapeute.

C'est la grande tendance chaque année. Après les fêtes de fin d'année et leurs repas copieux (et souvent alcoolisés), de nombreuses personnes souhaitent éliminer les excès accumulés pendant cette période. On entend souvent alors parler de "détox", mais sans réellement savoir de quoi il s'agit vraiment. Le corps, naturellement, est capable de se débarrasser de substances, produites par le corps ou provenant de l'extérieur, qui peuvent devenir toxiques en se cumulant. Un organe en particulier a ce rôle : le foie. "C'est l'usine de détoxication du corps par excellence", schématise le Dr Franck Gigon, médecin nutritionniste et phytothérapeute, auteur de "Plantes détox" ou encore "Longévité et pleine santé". L'objectif, c'est "d'optimiser l'élimination de ces substances dès qu'elles arrivent ou qu'elles sont produites" dans notre corps. Dans certains cas, notamment en cas d'excès alimentaires, le foie peut se retrouver surmené face à la quantité importante de substances dont il doit se débarrasser.

Heureusement, il y a plusieurs façons de l'aider. Tout d'abord, en mangeant plus de fibres alimentaires. Elles ont en effet un (super) pouvoir : elles "emprisonnent et emmènent directement dans les selles" des substances à éliminer, d'après le Dr Gigon. Une autre manière de favoriser la détoxication est de prendre soin de sa flore intestinale, le fameux microbiote. Celui-ci a aussi un super pouvoir, puisqu'il est "capable de détoxifier et neutraliser en amont des molécules toxiques", facilitant ainsi le travail du foie, explique le médecin nutritionniste. Mais pour cela, il faut que cette flore soit équilibrée et en bonne santé. On mise donc sur des aliments prébiotiques, comme l'ail, l'oignon, ou encore l'avoine.

Ensuite, il est possible d'aider directement le foie grâce à certains aliments qui "vont augmenter la capacité de détoxication hépatique, et soutenir la fonction du foie et de la vésicule biliaire", comme l'ail et l'oignon encore une fois, mais aussi le radis noir et les choux, liste le Dr Gigon. D'autres aliments sont réputés pour leurs bienfaits sur le processus de détoxication, comme le citron, l'avocat ou encore le thé vert bio. À l'inverse, il faut éviter l'excès de sucre, de graisses transformées, et de protéines transformées si on veut éviter de surcharger le travail de son foie.

On n'oublie pas bien sûr de s'hydrater suffisamment : minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et après chaque verre d'alcool, le Dr Gigon recommande de boire non pas un, mais deux verres d'eau. Il donne aussi une petite astuce avant un repas copieux : "boire une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive", ce qui permet de "limiter l'absorption de toxiques". Enfin, on peut apporter une aide supplémentaire au foie avec des compléments alimentaires vendus en pharmacie, qui "favorisent la détox hépatique".

Pour une détox optimale, on suit l'ensemble de ces conseils avant, pendant et dans les jours qui suivent la période des fêtes - ou n'importe quel moment source d'excès. À la clé : "moins de fatigue, une meilleure récupération", et cela "peut jouer sur les ballonnements", d'après le Dr Gigon. Fini de devoir déboutonner son pantalon après le réveillon !