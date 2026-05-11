Maine-et-Loire. Cette invention française séduit les étrangers, elle change nos manières de voyager

Cette invention est originaire de Maine-et-Loire et semble séduire de plus en plus d'étrangers.

L'entreprise Beauer, implantée à Mazières-sur-Mauges près de Cholet dans le Maine-et-Loire, connaît un rayonnement international croissant grâce à un concept unique de caravane extensible. Ce produit français, qui s'exporte déjà en Italie, en Allemagne, en Belgique et en Angleterre, se distingue par sa capacité à transformer l'espace habitable de manière spectaculaire. En quelques secondes et par une simple pression sur un bouton, la surface intérieure de la structure est multipliée par trois, offrant un confort inédit sous un format compact lors du transport, explique Ouest France.

Depuis 2025, la société est dirigée par un collectif composé de Matthieu Billiard, Denis Menoret, Frédérique Jung et Nicolas Babicki. Ces repreneurs ont apporté une dynamique nouvelle en intégrant des innovations technologiques de pointe. La version 2.0 des caravanes bénéficie désormais d'un système d'étanchéité perfectionné grâce à un joint gonflable situé à la jonction des trois coques. La domotique a aussi fait son apparition, pour gérer les niveaux de batterie, d'eau, la lumière. Côté esthétique, aussi, le panel de couleurs s'est étendu. Ces nouveautés, assurent-ils permettent de proposer de l'exception et de la qualité aux clients de Beauer. Les prix de ces caravanes uniques varient entre 25 000 euros et 75 000 euros.

" Des sociétés comme celles-ci, innovantes, qui cassent les codes, il n'y en a pas 100 000 , décrypte Frédéric Jung. Les caravanes sont un marché fait de classicisme - un brin agité par les "Teardrop". Là, c'est plus qu'une caravane. Même en la voyant, on a du mal à y croire. Et puis, vous savez, le concours Lépine, ça fait un peu inventeur fou. C'est ce qui nous fait vibrer", a déclaré Frédéric Jung l'un des quatre nouveaux dirigeants.

A l'origine, ces caravanes extensibles avaient été créée par Eric Beau en 2010, peut-on lire sur le site marchand de la société de Maine-et-Loire. Ce dernier qui était alors ingénieur chez le groupe Orange, avait sollicité l'aide de son père pour mettre en œuvre le projet Beauer. Le créateur avait, après toutes ces années, partagé son envie de mettre fin à "cette aventure familiale" en cédant Beauer. La marque, dont le brevet avait été déposé dés sa consécration, avait été repris par ces quatre entrepreneurs qui avaient manifestés un intérêt par le potentiel des produits Made in France, en le qualifiant "d'hors normes", lauréat du concours Lépine en 2017 - ayant participé à sa large médiatisation.