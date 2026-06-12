La chaleur revient : cet épisode s'annonce plus long et intense que prévu

Les températures montent en France à partir de ce week-end. Les 30 à 35 degrés pourront être progressivement atteints, et ce pendant plusieurs jours.

Les températures ont à peine été de saison ces derniers jours sur une majeure partie du pays. Une nouvelle fois, le climat va subitement changer. La mi-juin va être marquée par le retour de très fortes chaleurs et cela va commencer dès ce week-end. L'anticyclone des Açores remonte vers les îles britanniques et ramène le beau temps et une masse d'air chaude.

Dès ce samedi 13 juin, le soleil règne sur le pays : les nuages sont rapidement dissipés au nord. Les 25 degrés sont dépassés l'après-midi. 26 à 27 degrés sont attendus pour les maximales à Paris et Strasbourg, il fera un peu plus chaud dans l'ouest avec jusqu'à 30 à Nantes et 31 à La Rochelle. Au sud, les fortes chaleurs s'étendent : jusqu'à 33 degrés à Bordeaux ou encore 34 à Toulouse, selon La Chaine météo. Seul l'extrême nord de l'Hexagone va afficher des maximales de saison, voire légèrement en dessous.

© La Chaine météo

Dimanche, la chaleur persiste dans l'ouest, notamment en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi du côté du pourtour méditerranéen. Ainsi, une dizaine de degrés sera gagnée en seulement quelques jours, ce qui va accentuer le ressenti chaud. Au nord de la Seine, le temps reste agréable. La bise et quelques nuages limitent la montée des températures, surtout dans le nord-est.

Ce week-end devrait marquer le début d'un véritable épisode de fortes chaleurs. Les moyennes de saison seront largement dépassées et les minimales vont aussi remonter. Les températures devraient continuer à être en hausse en début de semaine. Les 30 degrés devraient être dépassés dans le nord dès le mardi 16 juin, notamment à Paris, Auxerre, Nantes et Rennes. Ces niveaux se généraliseraient progressivement en milieu de semaine. La barre des 35 degrés pourrait même être atteinte dans ces mêmes villes. Les nuits vont devenir plus chaudes, pouvant ne pas descendre sous les 20 degrés localement.

Cette météo s'étendrait sur la semaine, mais "à ce stade, les conditions de température attendues la semaine prochaine n'atteignent pas des valeurs inédites", précise Météo-France. Ce que confirme La Chaine météo qui avance que ce ne sera pas la situation de fin mai avec un "dôme de chaleur" exceptionnel pour la saison. A ce stade, il est également trop tôt pour affirmer qu'il s'agira d'une vague de chaleur, mais il faudra surveiller l'évolution des prévisions de près. Le risque de canicule semble, pour sa part, très limité