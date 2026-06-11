On le surnomme le "Versailles normand" : à 1h30 de Paris, il cache le plus grand jardin privé d'Europe

Injustement méconnu, ce joyau du 17e siècle est un véritable Versailles normand. Découvrez le plus grand jardin privé d'Europe, inspiré par Le Nôtre.

Il est encore possible de s'offrir une immersion dans la démesure des rois sans subir la foule. Ce domaine spectaculaire, parfois surnommé le "Versailles normand", cache le plus grand jardin privé d'Europe. Récemment distingué par l'exclusif cercle des sites "3 étoiles" au Guide Michelin Voyage & Cultures, ce lieu hors du commun abrite également une collection d'objets royaux unique en France. Mais quel est ce palais totalement méconnu à seulement 1h30 de Paris ?

Ses dimensions n'ont rien à envier à la demeure du Roi-Soleil : 45 hectares à couper le souffle ! Ce parc colossal est né d'un pari fou : après qu'une tempête ait totalement balayé le terrain à la fin des années 90, les propriétaires ont entrepris de déplacer 3 millions de m³ de terre pour recréer des bosquets et faire jaillir du sol 20 bassins et fontaines.

La déambulation dans ce parc n'a rien à envier à Versailles, offrant aux visiteurs des perspectives uniques : un belvédère aux inspirations gréco-romaines évoquant les jardins d'Hadrien à Rome, les plus grandes serres d'orchidées d'Europe, et même une spectaculaire grotte artificielle d'où des statues antiques vous observent dans une atmosphère mystique...

Le grand canal et les 45 hectares du Domaine du Champ-de-Bataille vus du ciel dans l'Eure en France. © Francois - stock.adobe.com

Ce lieu magique, c'est le Domaine du Champ-de-Bataille, situé dans l'Eure en Normandie. Même si son nom ne vous dit rien, l'histoire de ce bâtiment du XVIIe siècle cache de grands secrets. Tout commence par une vengeance : en 1651, condamné à l'exil sur ses terres, le comte Alexandre de Créqui décide de faire bâtir un palais fastueux pour prouver sa puissance au roi Louis XIV. Il fait alors appel au grand architecte Louis Le Vau, qui travaillera plus tard sur les chantiers de Versailles !

Laissé à l'abandon, le château est racheté en 1992 par le décorateur français Jacques Garcia (à qui l'on doit le Fouquet's ou l'Hôtel Costes à Paris). S'appuyant sur un croquis d'André Le Nôtre qu'il possédait, Garcia a redonné tout son lustre à l'architecture de brique et de pierre, recréant de somptueux décors intérieurs dignes de l'Ancien Régime.

A l'intérieur, les visiteurs traversent une enfilade de salons d'apparat (salon d'Apollon, chambre de parade) qui servent d'écrin à une collection privée inestimable digne du Louvre. Passionné par les objets d'art des XVIIe et XVIIIe siècles, il a passé sa vie à racheter les meubles royaux dispersés à la Révolution : le salon de Madame de Pompadour et le paravent de Marie-Antoinette y côtoient des chaises de Louis XV. Ces pièces exceptionnelles valent à elles seules le déplacement.

Le Domaine du Champ-de-Bataille vous accueille du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés, avec une ouverture des jardins dès 10 heures du matin et des visites du château de 14h à 17h30. L'accès aux jardins, serres et grottes est fixé à 15 €, tandis que le billet combiné avec les Grands Appartements s'élève à 27 €.