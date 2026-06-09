Fini les résidus brûlés dans le four : voici la méthode la plus facile pour les nettoyer

Plus besoin de frotter fort : avec cette recette de grand-mère, le four se nettoie vraiment facilement.

Poulet rôti, pizza, lasagnes, frites, gâteau au chocolat... Votre four est très sollicité, et les saletés s'accumulent partout. Entre les projections sur les parois, sur la vitre et sur les grilles, mais aussi les coulures dans le fond du four, ce dernier est mis à rudes épreuves. Si vous laissez les résidus s'accumuler dans le fond du four, vous risquez de le regretter et de ne pas réussir à les enlever. Sans parler des odeurs de brûlé à chaque fois que vous allez utiliser votre appareil. Il est donc important de nettoyer votre four de temps en temps, ou à chaque débordement.

Pour cette mission, il vous faut simplement un peu de temps, du bicarbonate de soude, du liquide vaisselle et du vinaigre blanc. Vous allez voir, nettoyer le fond d'un four et éliminer les résidus brûlés n'est pas si compliqué quand on connaît la bonne méthode. Avant de commencer, pensez à retirer les grilles du four pour le nettoyage.

© 123RF - 1ce

Après avoir vidé votre four, préparez votre matériel :

Des gants en caoutchouc

Un chiffon en microfibre

Une spatule

Une éponge

Du bicarbonate de soude

Du vinaigre blanc.

Ensuite, il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes. Si votre four possède une fonction vapeur, vous pouvez commencer par l'utiliser pour faciliter le travail. Cela permettra de décoller les résidus au fond du four. Pour cela, référez-vous au mode d'emploi de votre four.

Ensuite, vous allez préparer une pâte nettoyante avec 250 ml de bicarbonate de soude, 15 ml d'eau et 15 ml de liquide vaisselle. Enfilez les gants en caoutchouc, et avec une éponge, étalez le mélange dans le fond du four. Si vous faîtes un nettoyage complet, faites plus de pâte et mettez-en aussi sur les parois, les grilles et la vitre. Attention, ne mettez pas de produit sur les résistances et les conduits de gaz. Une fois le produit étalé, fermez la porte du four et laissez agir une heure. Nous vous conseillons même d'appliquer le produit le soir et de laisser agir toute la nuit, surtout si votre four est très sale.

Le lendemain matin, retirez la pâte avec une éponge humide. Si votre four n'est pas trop sale, la saleté partira toute seule. Si besoin, frottez avec une spatule les parties où la saleté est encore collée. Une fois le plus gros enlevé, essuyez les résidus avec du vinaigre blanc. Dans un vaporisateur, mélangez à parts égales de l'eau et du vinaigre blanc. Vaporisez la préparation dans le four. Cela va mousser (c'est normal, c'est la réaction entre le bicarbonate et le vinaigre). Une fois la réaction terminée, essuyez la mousse et les dernières saletés avec un chiffon microfibre.

À quelle fréquence est-il recommandé de nettoyer le fond d'un four ? Si vous cuisinez peu et que votre four n'est pas très sale, un nettoyage mensuel est suffisant. Mais si vous utilisez votre four souvent, il faudra le faire plus fréquemment. Aussi, si un plat déborde, n'attendez pas pour nettoyer votre four. Plus vous attendez, plus les résidus alimentaires s'accumulent et plus les utilisations fréquentes rendent leur nettoyage difficile.