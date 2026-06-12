Une femme découvre un chien errant enroulé autour de son bébé pour le sauver du froid

La bénévole d'une association de défense des animaux a sauvé une chienne errante qui protégeait son chiot du froid. Recueillis par des refuges, les deux animaux ont été soignés et ont trouvé une famille aimante.

Lors des récentes tempêtes de neige et de pluie qui ont frappé les États-Unis, le Texas a connu des températures glaciales très difficiles pour les animaux de rue. Face à cette situation, une habitante nommée Zuly Ventura Vasquez a décidé d'agir. Avec plusieurs de ses collègues, elle a organisé des sorties pour secourir les chiens errants sans abri.

C'est au cours de l'une de ces tournées qu'elle est tombée sur une scène particulièrement émouvante. Une chienne sans abri était recroquevillée sur son tout jeune chiot afin de lui faire un rempart contre le gel. "Elle était enlacée à son chiot et était extrêmement maigre", a raconté plus tard Tory Shulman, qui a accueilli l'animal, au média The Dodo. Devant la baisse des températures, "Vasquez savait que la mère et le chiot n'avaient aucune chance de survivre au froid", a ajouté cette dernière au journal en ligne.

La chienne, baptisée Leia, protégeait si bien son petit, nommé Luke, que seule la tête du chiot dépassait de cette étreinte. Vasquez a directement pris contact avec le centre d'accueil animalier Houston K - 911 Rescue qui a accepté de recevoir la mère et sa fille. Le chiot était très faible, montrant que sa mère avait épuisé toutes ses forces pour le maintenir en vie.

[T]he mama and the puppy didnt stand a chance in the cold https://t.co/rM3pTWBKy4 — The Dodo (@dodo) June 12, 2026

L'histoire de ce sauvetage a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux. Devenue virale, la situation des deux animaux a touché des milliers d'internautes. C'est alors qu'une autre association, Up Up and Away, a proposé son aide pour leur trouver un foyer. Après avoir reçu des soins indispensables contre la dirofilariose, une maladie causée par des parasites, Leia et Luke ont été transférés vers une structure partenaire située dans le Colorado.

Sur place, de nombreuses personnes se sont portées volontaires pour offrir un foyer aux deux rescapés. Comme le petit Luke était désormais assez grand et autonome, les bénévoles ont décidé qu'il pouvait être adopté séparément. Une famille a rapidement craqué pour lui.

Sa maman, Leia, a quant à elle été confiée à Tory Shulman. Cette dernière a immédiatement été séduite par le regard et la douceur de la chienne. "En voyant la photo, j'ai su que j'allais accueillir Leia. Elle était timide mais incroyablement gentille", a confié sa nouvelle maîtresse. Grâce à cette chaîne de solidarité, la mère et son petit vivent aujourd'hui heureux et en sécurité, loin du froid de la rue.