Les 10 faits remarquables ou historiques de la canicule de juin en France

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Les 10 épisodes remarquables et historiques de la canicule en France

La canicule s'est installée en France et plusieurs records pourraient tomber. Voici les 10 faits marquants de cet épisode historique qui n'a pas terminé de faire suffoquer le pays.
©  Xavier Francolon/SIPA (publiée le 18/06/2026)

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La Rédaction