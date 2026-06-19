Un "monstre" thermique sur l'Europe : comment l'anticyclone des Açores a muté pour devenir si menaçant

Un anticyclone en provenance des Açores s'installe durablement en France et en Europe pendant au moins 15 jours.

Cela ne vous aura pas échappé, la France traverse une vague de chaleur particulièrement intense qui s'annonce durable. Si le réchauffement climatique global favorise la multiplication de ces événements, l'arrivée abrupte de ces très hautes températures s'explique par une mécanique météorologique précise. Un blocage atmosphérique impliquant l'anticyclone des Açores est en cours, inversant les vents dominants et faisant remonter de l'air saharien vers le Vieux Continent. Ce phénomène exceptionnel pourrait s'étirer sur près de deux semaines.

Une anomalie dépressionnaire (une zone de basses pressions) s'est positionnée sur l'océan Atlantique, au large du Portugal. En tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette dépression agit comme une véritable pompe à chaleur. Elle étire l'anticyclone des Açores vers l'Europe de l'Ouest, puis vers l'Europe de l'Est, poussant la masse d'air chaud d'Afrique du Nord vers nos latitudes. L'anticyclone des Açores semble ainsi devenir une menace pour l'Europe.

Ce puissant flux de sud transforme temporairement notre climat tempéré. Selon les prévisions de Météo France, l'anticyclone va continuer de se renforcer au cours de la semaine prochaine en migrant vers la Pologne, verrouillant durablement la chaleur sur le continent. Des prévisions confirmées par le modèle ECMWF ci-dessous :

Niveaux de chaleurs sur la France le lundi 22 juin © ECMWF

Les prévisionnistes surveillent un indicateur technique très fiable pour mesurer l'intensité de cette canicule : la température de la masse d'air à l'isobare 850 hPa, ce qui correspond à environ 1 500 mètres d'altitude. Mesurer la température à cette hauteur permet d'étudier la masse d'air pure, sans les perturbations liées au relief ou à l'ensoleillement du sol. Les modèles numériques annoncent des valeurs exceptionnelles : la barre des +30°C à 1 500 mètres d'altitude sera atteinte sur l'Espagne, et le thermomètre frôlera les +28°C à cette même hauteur au-dessus de la France.

Dans une telle configuration, l'air se réchauffe encore davantage en descendant vers la surface. De telles valeurs à 850 hPa garantissent mathématiquement des températures au sol supérieures à 40°C dans plusieurs régions.

Le blocage cyclonique va s'intensifier dès le dimanche 21 juin, jour du solstice d'été. Les températures vont grimper régulièrement pour atteindre des niveaux étouffants. En marge de ce dôme de chaleur, le ressenti deviendra particulièrement lourd dans le sud-est de la France. Le vent marin va se renforcer pour atteindre des rafales de 40 à 50 km/h en journée, favorisant la formation de cumulus sur le Gard et la vallée du Rhône. Cette humidité apportée par la mer, combinée à la chaleur ambiante, rendra l'atmosphère particulièrement moite et difficile à supporter pour les organismes.