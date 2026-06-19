Jusqu'à quand va durer la canicule ? L'inquiétante mise à jour des prévisions sur la persistance du dôme de chaleur

Alors qu'il va faire encore plus chaud dans les prochains jours, la canicule sera d'autant plus remarquable de par sa durée. Voici les dernières prévisions concernant la date de sortie de cet épisode de chaleur.

La canicule prend de l'ampleur en cette fin de semaine. Les températures montent déjà entre 35 et 39 degrés sur près de la moitié du pays. Le week-end sera très chaud, particulièrement dimanche. Les 40 degrés pourraient être dépassés dans le sud-ouest. Le pic est attendu pour le lundi 22 juin. Il pourrait s'agir d'une journée historique, la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle nationale, battant le record de 2003.

Les températures minimales seront très hautes : jusqu'à 26 degrés dans les grandes villes comme Paris ou Lyon. Les maximales exploseront entre 35 et 43 degrés. Des alertes rouges canicule sont possibles à cette échéance. Les régions les plus exposées devraient être le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne, l'Auvergne ou encore le Lyonnais. Il est attendu 39 à Paris, 40 à Lyon, 41 à Rennes, Nantes ou encore Limoges et 43 à Bordeaux, selon Météo-France.

Après ce pic, les très fortes chaleurs pourraient légèrement reculer, mais il fera encore très chaud. La baisse serait très relative : quelques degrés devraient tout de même être perdus, surtout au nord. Les températures vont rester largement au-dessus des normales de saison, avec encore des pointes à 35 possibles dans le nord. Le sud continuera de surchauffer, avec jusqu'à 40 degrés. La semaine prochaine resterait, en plus, assez sèche.Le modèle européen ECMWF confirme cette tendance avec une anomalie thermique de +6 à +10 degrés sur une grande partie du pays entre le 22 et le 29 juin.

Anomalies moyennes du 22 au 29 juin de la température de l'air © ECMWF

"La canicule pourrait prendre fin durant la semaine du 29 juin, grâce à une faiblesse de l'anticyclone", avance à ce jour La Chaine météo dans ces tendances à quatre semaines. Des orages pourraient faire baisser les températures. Météo-France prévoit aussi une météo plus instable cette semaine-là. Les températures deviendraient plus respirables, mais pourraient rester au-dessus des normales de saison. ECMWF évalue une anomalie plutôt autour de +3 à +6 degrés sur une grande partie du pays pour le début juillet.

Cependant, l'été ne fait que commencer et le mois de juillet est annoncé comme très chaud. La semaine du 6 juillet, une goutte froide pourrait faire face à l'anticyclone et agir comme une "pompe à chaleur". "Une nouvelle canicule serait à craindre autour du 10 juillet", estime La Chaine météo. Elle pourrait s'étendre sur le pont du 14 juillet. Certains signaux évoqueraient ensuite le retour d'un temps plus humide et instable, mais la fiabilité est faible au vu du délai.