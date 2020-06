"Résultat de Michèle Rubirola aux municipales : à Marseille, la gauche succède à Gaudin"

Pari réussi pour Michèle Rubirola, qui devient la première maire de gauche à Marseille, après 25 ans de règne de la droite. Une maire écolo qui a devancé de loin la dauphine de Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal.

Après 25 ans de règne sans partage de la droite sur Marseille, Jean-Claude Gaudin laisse la place à Michèle Rubirola. Selon les premières estimations, elle a remporté l'élection municipale de la cité phocéenne avec 39,9%, loin devant Martine Vassal. La candidate LR investie pour prendre la relève de Jean-Claude Gaudin n'aura conquis que 29,8% des électeurs. En troisième, Stéphane Ravier, le candidat RN, aurait remporté 19,8% des votes. Tête de liste du Printemps marseillais, qui regroupe le PS, le PCF, des ex-EELV et certains Insoumis, Michèle Rubirola, est une médecin écologiste très impliquée dans les actions sociales. Son programme : faire de Marseille une ville " durable, plus verte, plus démocratique. Moins bruyante et polluée". La priorité est donnée aux écoles, au logement, à l'hôpital et à un urbanisme plus vert.

Le Printemps marseillais a désigné Michèle Rubirola tête de liste en janvier, après le désistement du PS Benoît Payan. Le mouvement s'est créé suite au drame de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne dans le centre de la ville en novembre 2018. " Je n'avais aucune ambition d'être maire de Marseille, je voulais être adjointe pour transformer concrètement la vie des gens ", affirmait il y a peu la candidate au Figaro. Durant la campagne, un sondage a fait l'effet d'une bombe, une enquête BVA pour La Tribune et Europe 1 l'a donnée devant sa rivale de LR, avec 35% contre 30%, alors que Stéphane Ravier a été crédité de 20%. Les électeurs vont-ils, ce dimanche, faire mentir les sondages ?

Au premier tour des élections municipales marseillaises, l'union de la gauche avait remporté 23,44% des voix, devant les 22,3% de Martine Vassal des Républicains. Jusque dans les derniers instants de la campagne, Michèle Rubirola a en effet profité d'une dynamique positive, les derniers sondages la donnant en bonne position pour ravir à la droite la ville de Marseille.

Du Larzac à la lutte contre le nucléaire

Médecin conseil pour la Sécurité sociale, cette femme de 63 ans a travaillé pendant une quinzaine d'années comme médecin de famille dans les quartiers populaires de la ville. Depuis les années 70, Michèle Rubirola est de toutes les luttes : antimilitaire sur le Larzac, pour l'avortement, contre le nucléaire, les barrages, comme le relate Le Figaro. Elle rejoint les Verts en 2002. Née dans les années 50, Michèle Rubirola a grandi dans le quartier du Rouet, où elle vit toujours, avec ses grands-parents d'origine napolitaine et espagnole.

La candidate du Printemps marseillais est engagée avec l'association d'aide aux logements pour des personnes en situation difficile, Habitat alternatif social, elle préside également Europe Social Projet Recherche Innovation, une association qui travaille avec les SDF. Noël Mamère la décrit dans le Figaro comme une "personnalité fédératrice et douée d'humilité". Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France insoumise, lui a apporté son soutien, tout comme le candidat EELV, Sébastien Barles, contre l'avis de son parti, a précisé LCI.

