"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 juin 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions proposait 28 millions d'euros ce vendredi 19 juin 2020. Les résultats sont tous disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 19 juin 2020 à 21h29] Le 8, le 26, le 42 ou encore le 1 n'auront pas rencontré le succès escompté par ceux qui ont parié sur eux ce vendredi 19 juin 2020. Si on ignore encore pour l'heure si grand gagnant il y a eu, on sait d'ores et déjà qu'un joueur ayant tenté sa chance en France a remporté un million d'euros, grâce au My Million. Pour les autres, il est possible de vérifier dès à présent votre combinaison grâce au résultat dévoilé ci-dessous. Les personnes qui compteraient retenter leur chance peuvent le faire. Il est désormais possible de jouer en ligne pour le tirage de l'Euromillions de mardi, mais aussi de vendredi !

Le tirage de l'Euromillions du 19 juin 2020

5-14-19-24-43 et les numéros étoile 3 et 11

My Million SD 890 4120

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'équivalent de 2,94 millions de places de cinéma, dont la réouverture est prévue lundi 22 juin, était mis en jeu ce vendredi par la FDJ à l'occasion d'un nouveau tirage de l'Euromillions. Si trouver le résultat du jour n'aura une fois de plus pas été chose facile, sachez que si vous aviez remporté le tirage, vous pourriez à présent avoir de quoi payer durant 387 811 années votre pass Navigo pour profiter des transports en commun à Paris et en Île-de-France. De manière plus parlante, vous pourriez également offrir quelque 5,6 millions de kebabs à vos proches ou tout simplement répartir les 28 millions d'euros promis pour recevoir un smic supplémentaire pas mois durant les… 23 333 prochains mois, soit pendant 1 944 années.