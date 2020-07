"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 28 juillet 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Samedi 28 juillet, le tirage du Loto mettait en jeu 26 millions d'euros. Avez-vous remporté le jackpot ? Il est temps de découvrir les résultats.

[Mis à jour le 28 juillet 2020 à 21h54] Le mois de juillet 2020 touche à sa fin. Pour certains, les vacances se terminent, pour d'autres, les congés viennent à peine de commencer. Dans tous les cas, votre été ne peut être qu'amélioré par un ajout de 26 millions d'euros à votre budget. C'est la somme qui sera donnée au grand gagnant du tirage de l'Euromillions du mardi 28 juillet 2020. Découvrez tout de suite les résultats de ce tirage :

Le tirage de l'Euromillions du mardi 28 juillet 2020 :

9 - 13 - 15 - 17 - 34 et numéros étoiles 2 - 7

My Million : KI 833 7510

Pour jouer au prochain tirage, il vous suffit de vous rendre sur le site de la FDJ où vous retrouverez une grille de 50 numéros. Vous pouvez choisir votre chiffre fétiche et cocher 5 numéros sur cette dernière. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. C'est la même méthode si vous décidez de jouer dans votre bureau de tabac préféré. Si vous ne voulez pas choisir de numéros, vous pouvez opter pour le système "flash". Dans ce cas, il faut préciser au buraliste que vous voulez un Euromillions "flash" et l'ordinateur choisira des numéros et des étoiles de façon aléatoire pour vous.

>Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'Euromillions, comme pour le Loto, trouver les bons numéros ne suffit pas. Encore faut-il vérifier si vous avez remporté le jackpot et vous faire connaître auprès de la Française des jeux. Ainsi, le 24 juillet dernier, un joueur du Grand Est a remporté My Million, mais la FDJ est toujours à sa recherche. Cette dernière laisse soixante jours aux gagnants pour lui faire signe et récupérer leur argent. Entre 2014 et 2019, 25 potentiels millionnaires, vainqueurs du jeu My Million, n'ont pas réclamer leur dû à la FDJ sur 682 tickets gagnants, explique le site actu.fr.