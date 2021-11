"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 novembre 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 2 novembre 2021 met 66 millions d'euros en jeu. Les résultats seront connus vers 21h30 et mis en ligne dans la foulée sur cette page.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 18h02] Après Halloween, et alors que les vacances de la Toussaint battent toujours leur plein, certains ont déjà en vue LE prochain rendez-vous de l'année : à savoir, le BlackFriday. Et qui dit BlackFriday, dit cadeaux de Noël et bien sûr… dépenses. Mais avec le coronavirus, tout le monde est loin d'avoir pu économiser. Pour certains, un petit pactole tombé du ciel ne serait pas de refus. Bonne nouvelle : la Française des jeux propose 66 millions d'euros lors de son nouveau tirage de l'Euromillions, ce mardi 2 novembre 2021. Il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés dans la foulée, sur les coups de 21h30.

Comment jouer ? C'est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux, souvent un bureau de tabac ou de presse. Dans le cas où vous seriez pris d'une soudaine flemme, un petit tour sur le site de la FDJ devrait tout aussi bien faire l'affaire. Dans une situation comme dans l'autre, il vous faudra cocher au moins cinq chiffres, parmi ceux compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, entre les 12 disponibles. Attention néanmoins, si en optant pour une combinaison classique la grille vous sera facturée 2,50 euros, dans le cas où vous opteriez pour plus de cinq chiffres et deux numéros étoile, le prix pourrait doubler, voire bien pire ! Mais votre chance de trouver le résultat de l'Euromillions ne sera que renforcée. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !

17 millions d'euros au tirage du Loto

Si vous manquez le tirage de l'Euromillions mardi soir, il vous sera toujours possible de tenter votre chance lors du tirage suivant, vendredi. Mais dans le cas où vous auriez peur que le vent tourne, sachez qu'avant cela, mercredi 3 novembre, la Française des jeux proposera une cagnotte de 17 millions d'euros lors du tirage du Loto. Un jackpot digne d'un tirage de l'Euromillions, ou du moins du plus petit gros lot qui puisse être proposé à ce jeu de hasard. À noter qu'au Loto, les chances de trouver le résultat sont nettement plus grandes qu'à l'Euromillions. On parle en effet d'une chance sur 19 068 840 au Loto, contre une sur 139 838 160 à l'Euromillions. De quoi laisser songeur…