"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 2 novembre 2021 mettait 66 millions d'euros en jeu. Les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page !

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 21h37] Avez-vous empoché le jackpot à quelques semaines maintenant du BlackFriday ? Pour beaucoup, ce serait l'idéal, c'est certain. Avoir trouvé le résultat de l'Euromillions ce mardi 2 novembre 2021 rimerait avec Noël réussi ! Mais les 66 millions d'euros n'étaient pas à la portée de tout le monde. Mieux valait se munir de tous ses grigris et autres porte-bonheur pour réussir à trouver la combinaison gagnante. On ignore encore si quelqu'un est parvenu à remporter le tirage de l'Euromillions à cette heure-ci. Le mieux est donc de comparer vous-même vos chiffres...

Tirage de l'Euromillions du 2 novembre 2021

2-3-17-29-43 et les numéros étoile 1 et 4

Et le My Million : KI 802 3707

Prochain tirage de l'Euromillions : vendredi. Comment jouer ? C'est un jeu d'enfant. Il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux, souvent un bureau de tabac ou de presse. Dans le cas où vous seriez pris d'une soudaine flemme, un petit tour sur le site de la FDJ devrait tout aussi bien faire l'affaire. Dans une situation comme dans l'autre, il vous faudra cocher au moins cinq chiffres, parmi ceux compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile, entre les 12 disponibles. Attention néanmoins, si en optant pour une combinaison classique la grille vous sera facturée 2,50 euros, dans le cas où vous cocheriez plus de cinq chiffres et deux numéros étoile, le prix pourrait doubler, voire bien pire... Mais votre chance de trouver le résultat de l'Euromillions ne sera que renforcée. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !

17 millions d'euros au tirage du Loto

Si vous avez manqué le tirage de l'Euromillions mardi soir, il vous est toujours possible de tenter votre chance lors du tirage suivant. Mais dans le cas où vous auriez peur que le vent tourne, sachez qu'avant cela, mercredi 3 novembre, la Française des jeux proposera une cagnotte de 17 millions d'euros lors du tirage du Loto. Un jackpot digne d'un tirage de l'Euromillions, ou du moins du plus petit gros lot qui puisse être proposé à ce jeu de hasard. À noter qu'au Loto, les chances de trouver le résultat sont nettement plus grandes qu'à l'Euromillions. On parle en effet d'une chance sur 19 068 840 au Loto, contre une sur 139 838 160 à l'Euromillions. De quoi laisser songeur…