"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 août 2022, 65 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. Ce mardi 16 août 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 65 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles sur cette page à partir de 21h15.

[Mis à jour le 16 août 2022 à 17h00] Nouveau mardi et nouveau tirage de l'Euromillions ce mardi 16 août 2022. Cette fois-ci, 65 millions d'euros sont à gagner. Pour remporter le jackpot, il faut trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles. Par ailleurs, comme chaque mardi et vendredi, il faut bien regarder si son code MyMillion a été tiré au sort. Il pourra vous permettre de remporter la somme de 1 million d'euros. Les résultats sont à suivre sur cette page à partir de 21 heures.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.