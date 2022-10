Pénurie d'essence, grève générale, mort de l'acteur de Hagrid... Les actualités de la semaine

ACTUALITES. Que s'est-il passé en France et dans le monde cette semaine ? Linternaute vous propose un récapitulatif de l'actualité entre le 10 et le 14 octobre 2022.

Vous n'étiez pas connectés cette semaine ? Vous n'avez pas allumé la radio ou la TV ? Vous n'avez pas acheté le journal ? Ou vous n'avez simplement pas eu envie de vous informer au quotidien ? Linternaute vous propose un récapitulatif de l'actualité en France et à l'international de cette semaine 10 au 14 octobre 2022. A travers nos résumés et notre sélection d'articles, le rattrapage des infos de la semaine se fait en un coup d'œil.

Une pénurie de carburant et de longues files d'attente aux stations-essence

Que ce soit clair d'emblée, nul rapport ici entre la pénurie de carburant et la guerre en Ukraine. Cette semaine, les automobilistes ont connu d'importantes difficultés pour faire le plein de leur véhicule en raison d'une grève qui a touché six des sept raffineries présentes en métropole, ainsi que dans un important dépôt de carburant. Les salariés de ces sites industriels ont cessé le travail pour demander une revalorisation de leurs salaires. De quoi entraîner une pénurie d'approvisionnement dans environ un tiers des stations du pays et des images d'immenses files d'attente, à toute heure du jour et de la nuit.

Cependant, malgré la grève, le gouvernement a procédé à des réquisitions de personnels à la raffinerie de Port-Jérôme (Seine-Maritime) entre Rouen et Le Havre, ainsi qu'au dépôt de carburant de Mardyck (Nord), près de Dunkerque. Un service minimum de livraison de carburant a donc été assuré.

Ce vendredi, les salariés de deux raffineries appartenant au groupe Esso-ExxonMobil (Port-Jérôme et Fos-sur-Mer) ont annoncé mettre fin à la grève, tandis que le mouvement est reconduit sur les quatre autres sites, ainsi qu'au dépôt de Mardyck malgré la réquisition du personnel, tous appartenant au groupe Total.

Du côté des revendications, les négociations sont toujours compliquées. Plusieurs organisations syndicales représentent en effet les salariés. Pour apaiser le climat, Total a proposé une hausse des salaires de 7% à compter du 1er décembre, ainsi qu'une prime de 3000 à 6000 euros. La CFDT et la CFE-CGC ont signé l'accord, mais pas la CGT. Même scénario chez Esso-ExxonMobil où une hausse de 6,5% des salaires et une prime de 3000€ a été acceptée par la CFDT et la CFE-CGC et refusée par la CGT.

Une marche contre la vie chère organisée, un appel à la grève générale lancé

Cette semaine a donc été marquée par une contestation sociale pour une revalorisation des salaires. Un mouvement, parti des raffineries, qui va s'étendre à de nombreux secteurs puisqu'un appel à la grève générale a été lancé par la CGT pour le mardi 18 octobre 2022. Les transports, l'Education nationale ou encore la Santé pourraient être concernés. Une journée organisée au surlendemain d'une marche contre la vie chère, initiée par les partis politique de gauche.

Noël Le Graët, président de la FFF, accusé de harcèlement, mais pas que

Le président de la Fédération française de football est dans la tourmente, accusé par d'anciennes salariées de la FFF d'harcèlement sexuel et moral, ainsi que l'a révélée, mercredi, une enquête de Radio France. Par ailleurs, le boss du foot français est mis en cause pour s'est montré très distant face aux conditions de vie des travailleurs au Qatar, notamment dans l'hôtel des Bleus.

Autre mauvaise nouvelle pour le foot français, le forfait du milieu de terrain N'Golo Kanté pour la Coupe du monde.

Morts de l'acteur d'Hagrid dans Harry Potter et d'Angela Lansbury

Cette semaine a également été marquée par la mort de deux accords iconiques : celle de Robbie Coltrane, lui qui interprétait le rôle d'Hagrid dans Harry Potter, mais aussi d'Angela Lansbury, connue pour ses rôles dans L'apprentie sorcière ou encore Mort sur le Nil.

Et aussi dans l'actu cette semaine...

Egalement dans l'actualité cette semaine : une polémique à Strasbourg concernant des produits interdits à la vente sur le marché de Noël, l'Ukraine qui annonce avoir regagné du terrain face à la Russie dans le sud du pays, la Corée du Nord qui teste des missiles balistiques, Donald Trump cité à comparaître, des inondations en Australie et un rapport alarmiste de WWF sur la faune sauvage.