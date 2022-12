"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 décembre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. L'incroyable cagnotte du tirage de l'Euromillions devrait susciter les convoitises mardi 6 décembre 2022. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 19h32] Il ne s'agit pas d'un cœur à prendre, mais bien d'une cagnotte ! Un jackpot qui a beaucoup, beaucoup à offrir. La Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens, avec qui elle organise chaque mardi et vendredi le tirage de l'Euromillions, proposent pas moins de 143 millions d'euros ce mardi 6 décembre 2022. Une Saint-Nicolas qui pourrait être particulièrement riche en émotions si vous trouviez le résultat de l'Euromillions. Il est possible de participer au tirage jusqu'à 20h15.

Que faire avec 143 millions d'euros ? Payer sûrement beaucoup d'impôt, c'est certain. Toutefois, si vous parvenez à trouver les résultats de l'Euromillions à l'occasion de ce tirage, vous pourriez aussi investir dans quelque 57,2 millions de Saint-Nicolas en pain d'épices. Mais également acheter plus de 14 millions de boîtes de Ferrero Rocher, avec à la clé une crise de foie garantie ! Plus concrètement, il s'agit de 110 000 Smic, soit 9 166 ans de revenu minimal en perspective, ou de 119 166 666 baguettes de pain. Il va de soi qu'en cas de victoire lors du tirage de l'Euromillions, il n'est pas conseiller de tout dépenser en mie de pain et quignons. Mais après tout, le nouveau millionnaire sera libre de faire ce que bon lui semble.

Si trouver les résultats de l'Euromillions mardi soir vous semble impossible, sachez que vous pouvez d'ores et déjà tenter votre chance pour le grand Loto de Noël. Dimanche 25 décembre 2022, la Française des jeux proposera 15 millions d'euros à ses joueurs. À l'occasion de ce tirage du Loto spécial Noël, la FDJ tirera au sort non pas 10, mais bien 100 codes LOTO qui permettront à 100 potentiels vainqueurs de remporter chacun 20 000 euros. Attention toutefois, la FDJ n'étant pas une association caritative pour autant, la grille vous coûtera 5 euros contre 2,20 euros en temps normal. Mais vos chances de remporter 20 000 euros seront bien plus élevées…