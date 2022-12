Coupure d'électricité : aucune alerte orange Ecowatt en vue

Redoutée en fin de semaine, l'émission d'une alerte orange Ecowatt est écartée ce lundi 12 décembre et pour les prochains jours malgré la baisse des températures partout en France.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 9h03] La France est dans le vert. D'après la plateforme Ecowatt, présentée comme la "météo de l'électricité", aucune tension n'est pas à prévoir sur le réseau électrique ce lundi 12 décembre 2022, pas plus que les trois prochains jours. Une bonne nouvelle et un signe encourageant sur les capacités de l'hexagone à tenir l'hiver sans coupure d'électricité alors que les températures négatives sont installées et ont fait craindre une première alerte orange. Une carte totalement verte signifie que "le niveau de consommation en électricité est inférieur à la production disponible pour la journée et que nous disposons de marges suffisantes", a expliqué le réseau de transport d'électricité (RTE) en fin de semaine. Le refroidissement des températures entraine tout de même une hausse de la consommation mais d'après les calculs de l'opérateur de l'énergie, cette première vague de froid reste sans conséquence sur l'alimentation électrique.

Si l'alerte orange a pu être évitée ce lundi malgré la baisse des températures c'est en grande partie grâce aux mesures prises par RTE. Parmi les leviers activés, l'opérateur explique avoir eu recours à des "baisses de tension, des effacements de la consommation des industriels, etc" pour "conserver des marges suffisantes" explique le gestionnaire de l'énergie. Pour l'heure ces solutions unilatérales suffisent pour faite tenir le réseau électrique mais si la froideur de l'hiver perdure les efforts devront aussi venir des Français pour éviter une alerte orange et surtout pour écarter des alertes rouges Ecowatt. Car si une alerte orange traduit des tensions, l'alerte rouge elle peut entrainer un délestage et donc des coupures d'électricité programmées. Des efforts sont déjà demandés sur la base du volontariat à la population pour réduire ou décaler sa consommation d'énergie.

Pourquoi une alerte orange a été redoutée ?

Le spectre d'une alerte orange émise par Ecowatt pour la journée de ce lundi est apparu jeudi 8 décembre. En cause ? Les prévisions météorologiques qui annonçaient une baisse considérable des températures et un passage sur les 0°C sur toute la moitié nord du pays. La vague de froid se confirme mais n'a pas entrainé une hausse insurmontable de la consommation d'électricité, une consommation raisonnable qui a permis d'écarter le risque d'une alerte orange. En plus des conditions météos, la production d'énergie est déterminante pour émettre des signaux Ecowatt. Aussi, si la consommation d'électricité peut être assurée alors que le froid est plus rude, c'est grâce à une production d'énergie plus importante que prévu dans les calculs de la semaine passée.

Les prévisions peuvent évoluer

Le site internet Ecowatt mis en place par RTE en septembre, vise à alerter en temps réel la population pour éviter la pénurie d'électricité et les coupures de courant cet hiver. Le signal orange est synonyme de système électrique "tendu" et appelle des "écogestes" de la part des particuliers et des entreprises. C'est en cas de signal rouge que des délestages - autrement dit des coupures préventives - peuvent être décidées pour éviter le blackout.

RTE indique que les prévisions pour ce week-end et pour la semaine prochaine peuvent encore évoluer "significativement". Mais cette première alerte Ecowatt, si elle arrivait, concrétiserait les craintes alimentées depuis une semaine par les opérateurs et par le gouvernement, qui a envoyé une circulaire aux préfets pour anticiper les délestages.