France - Maroc : des débordements sur les Champs-Elysées ? La police se prépare

Les autorités se préparent à des rassemblements spontanés et de possibles débordements sur les Champs-Elysées et les grandes villes, ce mercredi 14 décembre, après le coup de sifflet final du match France - Marco en demi-finale de la Coupe du monde.

Alors que la rencontre France - Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football a lieu ce mercredi 14 décembre 2022, à 20 heures, les deux pays sont animés par le désir de victoire. Il va sans dire que le match du Mondial sera particulièrement suivi sur les écrans de télévisions ce soir, mais après le coup de sifflet final la fête devrait s'inviter et durer une bonne partie de la nuit dans les rues. Les supporteurs français ou ceux de l'équipe marocaine, selon le résultat du match, manifesteront leur joie de voir leur équipe se qualifier pour la finale, d'autant que l'enjeu est immense pour les deux camps : la France joue une troisième étoile et la deuxième consécutive tandis que le Maroc, premier pays africain à aller si loin dans la compétition, veut terminer son parcours sans faute en remportant le trophée.

10 000 policiers mobilisés partout en France

Avec une telle foule enjouée annoncée dans les rues dans grandes villes françaises, les autorités ont pris les dispositions nécessaires pour éviter au maximum les débordements. Ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dès le milieu de l'après-midi ce mercredi 14 décembre a réaffirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur France 2 ce matin. 5 000 membres des forces de l'ordre doivent patrouiller en Ile-de-France, dont près de la moitié uniquement sur Paris, soit le double des effectifs habituellement mobilisés pour ce genre d'événement. Les 5 000 autres policiers sont répartis en régions dans les grandes villes qui devraient aussi assister à des scènes de liesse ce soir. Après l'annonce du renfort des forces policières, Gérald Darmanin a rappelé ce mercredi sur le plateau des 4 vérités que "nos amis les Marocains comme tous les supporteurs français sont les bienvenus". Et d'ajouter : "Notre travail n'est pas de les empêcher de faire la fête mais qu'ils le fassent dans les bonnes conditions de sécurité".

Les Champs-Elysées ouverts à la circulation

Le ministère de l'Intérieur met les bouchées doubles concernant l'effectif des forces de l'ordre pour encadrer les manifestations spontanées attendues à l'issue du match France - Maroc. Mais il a jugé inutile de fermer à la circulation certaines avenues dont celles des Champs-Elysées pourtant régulièrement envahie par les supporteurs lors des célébrations d'après match. Les supporters français et marocains ont d'ailleurs été les premiers à se rendre sur place après les victoires respectives de leurs équipes pendant les quarts de finale du Mondial. C'est après ces manifestations, au cours desquels des débordements ont eu lieu, que la maire du 8ème arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre, a demandé la fermeture de l'avenue à la circulation pour éviter les incidents. A la réponse négative de la préfecture de police, l'édile a rapporté à TF1 Info : "On me dit qu'on veut que les supporteurs puissent venir faire la fête s'ils le souhaitent. Si tout se passait à chaque fois dans la joie et la bonne humeur, je n'aurais pas demandé ça, mais ici, malheureusement, on a l'habitude de la casse et des dégâts".

Si la plus belle avenue du monde ne sera pas fermée, du moins en début de soirée, la préfecture de police prévoit de réduire l'accès à la capitale en clôturant quatre portes du périphérique parisien à partir de 18h30. De même, plusieurs bouches de métro ou des stations de RER seront inaccessibles selon le ministre de l'Intérieur qui laisse au préfet de police le soin de décider des détails du dispositif de sécurité. Gérald Darmanin, a aussi indiqué sur France 2 que si des dispositifs de fouille ne pourront être mis en place, 500 points de contrôle seront mis en place dans les grandes gares de Paris à partir de 18 heures.

Des débordements et des émeutes redoutés

C'est presque un effet domino. Plus les équipes se rapprochent de la finale du la Coupe du monde, plus les manifestations de joie sont suivies et plus des débordements peuvent venir perturber les festivités. Les exemples des rassemblements de samedi 10 décembre sur les Champs-Elysées, et ailleurs, après les qualifications de la France et du Maroc en demi-finale durant lesquels 170 personnes ont été interpellées, font redouter des débordements plus nombreux. Non pas que les supporteurs français ou marocains se soient montrés plus agressifs que d'autres au moment d'exprimer la fierté de voir les équipes nationales avancer dans la compétition. La crainte d'assister à des scènes de désordre vient plutôt du parasitage presque systématique des manifestations d'après match par de la délinquance d'opportunité, un phénomène dont les services de renseignement sont au fait comme l'indique une note consultée par Europe 1 qui prédit : "Si la majorité des personnes se rassembleront dans un esprit festif, les fauteurs de troubles sauront profiter de ces gros rassemblements pour provoquer du désordre". Des tirs de mortiers et autres fumigènes ou des cortèges de voitures roulant entre les foules pourraient venir ou être organisés par des trouble-fêtes.

Les services de renseignement évoquent aussi des phénomènes qui pourraient s'apparenter à des émeutes à l'issue de la rencontre France - Maroc alors que l'équipe marocaine est devenue le symbole d'une solidarité panarabique à ce stade de la Coupe du monde. Seuls représentants de l'Afrique et du monde arabe encore en compétition et premiers à aller aussi loin dans l'histoire du Mondial, les joueurs marocains sont désormais forts du soutien de tous les peuples musulmans. En conséquence, "si le Maroc gagne, les débordements pourraient s'intensifier et s'étendre à d'autres secteurs à fortes représentations algérienne ou tunisienne, notamment dans des quartiers sensibles qui n'ont pas été concernés lors du précédent match", analyse le document. Avec plus de personnes mobilisées dans les rassemblements, les émeutes pourraient survenir plus rapidement.