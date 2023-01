"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 3 janvier 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Premier tirage de l'Euromillions de l'année 2023 ce mardi 3 janvier. Cette année la chance vous sourira-t-elle enfin ? Réponse à l'heure des résultats.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 19h03] La Française des jeux (FDJ) et ses consœurs européennes ne proposent pas la plus belle cagnotte qui puisse être mise en jeu ce mardi 3 janvier 2023, à l'occasion du premier tirage de l'Euromillions. En effet, 27 millions d'euros sont promis au joueur qui parviendra à trouver le résultat de l'Euromillions. C'est "à peine" 10 millions de plus que le jackpot minimal qui peut être mis en jeu lors d'un tirage de l'Euromillions. "À peine" ? Car à l'Euromillions, les gros lots peuvent atteindre jusqu'à un peu plus de 200 millions d'euros.

Autant dire qu'il va falloir un certain nombre de tirages de l'Euromillions sans grand vainqueur pour qu'une telle somme soit à nouveau mise en jeu. Vous n'avez jamais joué à l'Euromillions ? Vous ne savez pas comment procéder ? Voici le mode d'emploi en quelques étapes. Étape une, pour tenter de trouver le résultat de l'Euromillions, le mieux est de commencer par jouer. Une fois la porte d'un établissement autorisé à vendre des grilles de l'Euromillions franchie, ou une fois arrivé sur le site de la fdj.fr si vous préférez jouer à domicile, les fesses sur votre canapé, il suffit, et c'est l'étape deux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile compris entre 1 et 12. Il vous faudra alors sortir la carte bancaire ou la monnaie. La grille classique est en effet vendue 2,50 euros.

La troisième étape consiste à patienter en imaginant tout ce que vous pourriez faire ou acheter si vous étiez millionnaire. Quatrième étape ? Rendez-vous vers 21h30 pour découvrir les résultats du tirage de l'Euromillions. Cinquième et dernière étape : festoyer en cas de victoire ou être déçu si la chance n'a pas été au rendez-vous, c'est selon. Pour les plus téméraires, en cas de défaite, sachez qu'il sera alors possible de retenter sa chance pour le tirage de l'Euromillions suivant. À noter que l'Euromillions reste un jeu de hasard et que si votre but est de remplir votre compte en banque, il ne s'agit malheureusement pas de la meilleure idée.