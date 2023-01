"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 janvier 2023, 65 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. La date du "vendredi 13" à elle seule devrait motiver les troupes à participer au tirage de l'Euromillions. Les résultats seront livrés sur cette page vers 21h30.

Journée de malheur pour les uns, journée au contraire de grande chance pour les autres, dans l'esprit de bon nombre d'entre nous, le "vendredi 13" a une symbolique plus que toute autre date. La question est de savoir si, pour ce vendredi 13 janvier 2023, la chance sera au rendez-vous pour vous. Et pour en avoir le cœur net, quoi de mieux que de tenter sa chance au tirage de l'Euromillions. Comme chaque vendredi, la Française des jeux (FDJ) propose une cagnotte. Elle est de 65 millions d'euros ce soir. Une coquette somme pour le commun des mortels, vous en conviendrez.

Comme pour un tirage de l'Euromillions classique, le prix de la grille composée d'une combinaison de base - soit cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile compris entre 1 et 12 - est fixé à 2,50 euros. Ce n'est en revanche pas le cas pour le tirage du Loto exceptionnel mis en place par la FDJ ce vendredi 13. Un Super Loto de 13 millions d'euros est en jeu, ainsi que 50 codes à 20 000 euros, contre 10 en temps normal. Résultat, la grille a vu son prix revu à la hausse. Au lieu d'être vendue 2,20 euros, elle coûte 3 euros. Mais il y a cinq fois plus de chances de repartir avec 20 000 euros sans avoir trouvé le moindre bon chiffre de la combinaison gagnante.