Manifestation du 7 mars : des mobilisations historiques ? Suivez les cortèges en direct

MANIFESTATIONS 7 MARS. Les premiers cortèges ont pris le départ ce mardi 7 mars. Les syndicats espèrent mobiliser au moins deux millions de personnes et les renseignements s'attendent à vivre la plus importante journée de manifestations contre la réforme des retraites.

En direct

11:34 - 6 000 manifestants à Calais selon les syndicats Les premiers chiffres des manifestations commencent à tomber ce mardi 7 mars. Direction Calais où les syndicats ont compte 6 000 manifestants contre 5 000 lors des mobilisations des 19 et 31 janvier.

11:24 - Des foules réunies pour manifester à Lyon et Marseille Sur le Vieux-Port de Marseille ou sur l'esplanade de la manufacture des Tabacs à Lyon, les manifestant ont formé des foules compactes prêtes à défiler dans les rues pour protester contre la réforme des retraites.

11:07 - Emmanuel Macron responsable des importantes manifestations ? Jean-Luc Mélenchon a également renvoyé "directement et personnellement" la responsabilité de la situation à Emmanuel Macron en plus d'enjoindre le chef de l'Etat à écouter la contestation : "Son devoir c'est de trouver une sortie vers le haut puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui et de l'autre celle du peuple français à qui doit revenir le dernier mot".

10:58 - Un "événement de l'Histoire" selon Mélenchon dans le cortège marseillais A Marseille, la manifestation n'est pas encore partie mais sur le Vieux-Port la foule s'est épaissie. Jean-Luc Mélenchon doit rejoindre le cortège pour lutter contre la réforme des retraites et avant le départ, le maître à penser de La France insoumise a considéré le mouvement du 7 mars comme un "événement de l'Histoire" comme on en plus vu "depuis 30 ou 40 ans" : "C'est un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne: le président de la République". Et l'Insoumis d'ajouter : "La bataille commence aujourd'hui, dans quelques heures, le pays tout entier s'arrêtera. (…) On doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours de mobilisation sociale très intenses et justifiés".

10:43 - A Agen, le départ retardé mais les manifestants nombreux Les manifestants ne sont toujours pas partis à Agen mais la place Fallières, lieu de départ du cortège, se remplit de monde comme le rapporte une journaliste de Sud-Ouest.

10:37 - Un cortège inopiné à l'aéroport Charles de Gaulle D'autres manifestations s'organisent en plus de cortèges prévus dans les centres-villes comme à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. Plusieurs dizaines de voitures et autour de 80 personnes se sont rassemblées et entendent défiler devant les terminaux de l'aéroport pour manifester leur opposition à la réforme des retraites.

10:30 - Les manifestants nombreux dans les grandes et les petites villes Plusieurs cortèges se sont mis en route partout en France et si les syndicats attendent du monde dans les grandes villes, les communes répondent aussi présentes aux manifestations comme à Pont-Audemer, dans l'Eure, où les manifestants sont nombreux.

10:23 - Des lycées parisiens bloquées Le mouvement a gagné les lycées ce mardi 7 mars. Plusieurs établissements scolaires de la capitale ont été bloqués par les élèves dont le lycée Racine du 8ème arrondissement ou le lycée Turgot (3ème arrondissement) et le lycée Dorian (11ème arrondissement) où les lycéens ont été délogés par la police. A plusieurs endroits, comme devant le lycée Sainte-Hélène déjà perturbé lors des précédentes mobilisations, les forces de l'ordre étaient présentes pour dissuader les mobilisations. Les lycéens se joindront-ils aux cortèges ?

10:08 - Les premières manifestations sur le départ 10 heures a sonné et dans quelques villes les cortèges ont pris ou se préparent à prendre le départ. Les premières manifestations doivent partir de Nice, Cannes, Agen, Tours, Reims ou encore Bastia. Le cortège de Marseille doit suivre à partir de 10h30.

09:57 - Des manifestations parasitées par les affrontements ? Sur le million de personnes attendues dans les rues, les services de renseignement craignent la venue de quelques centaines de manifestants radicaux issus du mouvement des Gilets jaunes ou des rangs de l'ultragauche. C'est surtout à Paris et dans les grandes villes que le risque d'incident est redouté notamment avec les 400 à 800 gilets jaunes et le 300 à 500 militants d'ultragauche qui pourraient se mêler au cortège parisien selon les force de l'ordre. Lesquelles vont également redoubler de vigilance à Lille, Lyon, Bordeaux ou encore Rennes, Nantes et Toulouse.

09:47 - Des universités bloquées, les étudiants présents dans les manifs ? Certaines universités sont bloquées ce matin comme à l'entrée de Rennes 2 barricadées par des tables et des chaises. Les mouvements étudiants et lycéens se sont de plus en plus mobilisés lors des grèves contre la réforme des retraites. Seront-ils présents dans les cortèges des manifestations ce 7 mars ?

09:27 - Des manifestations et des blocages sur les routes Avant que les premières manifestations aient pris le départ, d'autres mobilisations sont déjà en cours... sur les routes ! Plusieurs barrages de chauffeurs routiers et autres manifestants se sont élevés comme ici sur à Perpignan où des camions bloquent des ronds-points et l'accès à l'autoroute A9. Des barrages similaires sont aussi organisés sur des axes routiers notamment sur la route de Lorient à Rennes ou encore à Miramas (Bouches-du-Rhône) ou Valencienne (Nord).

09:16 - "La barre du million [e manifestants] sera dépassée" Contrairement à d'autres, le président de la CFE-CGC François Hommeril n'a pas souhaité faire d'estimation sur le nombre de manifestants présents dans les cortèges ce mardi 7 mars sur le plateau de Public Sénat, mais il estime de ne pas prendre de risque en annonçant au moins un million de personnes dans les cortèges. "Chacun dans son organisation a des petites remontées de ses sections syndicales [...] Il y a une grande volonté de participer à cette mobilisation. La barre du million sera dépassée", a-t-il ajouté rejoignant l'idée de Laurent Berger à la CFDT : "On aura une mobilisation qui sera au moins du même niveau que la plus forte qu’on ait eu à la fin du mois de janvier."

09:00 - Comment de personnes sont attendues dans les rues ? Les manifestants devraient bel et bien être nombreux selon les estimations des renseignements consultées par franceinfo. Les forces de l'ordre s'attendent à voir entre 1,1 et 1,4 million de personnes dans les rues ce mardi 7 mars, dont 60 000 à 90 000 uniquement dans la capitale. Ces chiffres laissent penser que le mouvement pourrait être le plus important depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites.